Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова заключили под стражу по делу о даче взятки
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил редактора свердловского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова под стражу по обвинению в даче взятки бывшему должностному лицу. Об этом сообщает ТАСС.
Решением суда журналиста арестовали на два месяца, до 4 августа.
Аллаярова обвиняют в даче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде, бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 Андрею Карпову. Редактор не признаёт свою вину, а сотрудники Ura.ru убеждены, что их коллега стал жертвой оговора со стороны родственника, который хочет смягчить своё наказание за другое преступление.
Напомним, что обыски в редакции издания в Екатеринбурге были проведены утром 5 июня. В результате правоохранители задержали троих сотрудников, включая Аллаярова. После допроса двое из них были отпущены, а в отношении последнего возбудили дело.
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