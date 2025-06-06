Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова заключили под стражу по делу о даче взятки

06 июня 2025, 18:43

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил редактора свердловского информагентства Ura.ru Дениса Аллаярова под стражу по обвинению в даче взятки бывшему должностному лицу. Об этом сообщает ТАСС.