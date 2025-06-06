Суд в Екатеринбурге решит судьбу редактора URA.RU Дениса Аллаярова

06 июня 2025, 08:47

Суд изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову по делу о даче взятки

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Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу, 6 июня, проведет заседание по делу редактора свердловской редакции информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, процесс начнется в 16:00 по местному времени (14:00 мск).