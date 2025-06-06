Суд в Екатеринбурге решит судьбу редактора URA.RU Дениса Аллаярова
Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу, 6 июня, проведет заседание по делу редактора свердловской редакции информационного агентства URA.RU Дениса Аллаярова. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, процесс начнется в 16:00 по местному времени (14:00 мск).
Данное заседание стало следствием обысков, которые прошли в редакции URA.RU накануне. В ходе оперативных мероприятий силовые структуры изъяли технику и документы, что связано с подозрениями в покупке оперативной сводки ГУМВД и ее использовании при подготовке статей. В результате обысков были задержаны трое сотрудников издания, включая Аллаярова, однако после допроса их отпустили.
Редакция URA.RU подтвердила информацию об обысках и приостановке работы головного офиса. Следователи заинтересованы в источниках информации о криминальных событиях в Свердловской области, что вызывает обеспокоенность среди журналистов.
Союз журналистов России (СЖР) выразил поддержку сотрудникам URA.RU и осудил действия силовых структур, отметив, что подобные меры в отношении прессы недопустимы.
URA.RU — это российское интернет-агентство, основанное в 2006 году, которое специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края. Центральная редакция находится в Екатеринбурге.
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