Редактора Ura.ru Аллаярова обвинили в даче взятки своему дяде-полицейскому
Редактора свердловского издания URA.RU Дениса Аллаярова обвинили в передаче взятки в размере 20 тысяч рублей своему дяде — начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам коллег журналиста, на него указал сам родственник. При этом Аллаяров отрицает вину, называя задержание и арест необоснованными.
Вчера утром в уральской редакции проводился обыск. Правоохранители проверяли технику и документы, а также изучали переписки. Изначально Аллаяров проходил по делу как свидетель, однако к вечеру ему предъявили официальное обвинение. Параллельно возбудили уголовное дело в отношении экс-полицейского по статье о получении взятки.
Ранее сообщалось, что в связи с делом, помимо Аллаярова, были задержаны журналисты Анна Салымская и Сергей Бодров.
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