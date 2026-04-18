Рейсовый автобус врезался в дом в одном регионе России

Фото: istockphoto/Vladimir Dyavhkov

В Белогорском районе Крыма рейсовый автобус врезался в жилой дом. Как сообщили в республиканской прокуратуре, предварительной причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя.



Инцидент произошёл сегодня, 18 апреля 2026 года, на улице Героя Мирошниченко в городе Белогорск. По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Белогорск — Кизиловка (Ударное)», совершил наезд на бетонное ограждение домовладения.

В прокуратуре уточнили, что в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал и не нуждается в госпитализации. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГАИ Крыма призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулём.

Никита Кротов

