Рейсовый автобус врезался в дом в одном регионе России
В Белогорском районе Крыма рейсовый автобус врезался в жилой дом. Как сообщили в республиканской прокуратуре, предварительной причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя.
Инцидент произошёл сегодня, 18 апреля 2026 года, на улице Героя Мирошниченко в городе Белогорск. По данным ведомства, водитель автобуса, следовавшего по маршруту «Белогорск — Кизиловка (Ударное)», совершил наезд на бетонное ограждение домовладения.
В прокуратуре уточнили, что в результате ДТП никто из пассажиров не пострадал и не нуждается в госпитализации. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГАИ Крыма призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными за рулём.
