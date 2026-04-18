Рейсовый автобус врезался в дом в одном регионе России

18 апреля 2026, 19:30

Прокуратура Крыма: Рейсовый автобус врезался в дом

В Белогорском районе Крыма рейсовый автобус врезался в жилой дом. Как сообщили в республиканской прокуратуре, предварительной причиной аварии стало резкое ухудшение самочувствия водителя.