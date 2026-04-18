Число пострадавших в ДТП автобусом в Забайкалье выросло до 30
Число пострадавших в ДТП с автобусом Забайкальском крае выросло до 30. Еще один человек погиб, сообщается на сайте ГУ МЧС региона.
По данным ведомства, люди получили травмы различной степени тяжести, из всех доставили в больницы городов Борзи и Краснокаменска, а также поселка Забайкальск.
Всего в салоне находились около 40 человек. Среди пассажиров были иностранные граждане.
Трагедия произошла на 417-м километре трассы Чита — Забайкальск, между поселками Харанор и Даурия. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с дороги и перевернулся.
Руководитель СУ СК по региону Алексей Вольный поручил провести проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее итогам примут процессуальное решение.
Читайте также: