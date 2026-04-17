В Ярославле в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

17 апреля 2026, 09:49

Фото: Телеграм/ugibdd76

11 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД региона в своем телеграм-канале.





Авария произошла утром 17 апреля на путепроводе у дома №74 по проспекту Октября. Предварительно, 21-летний парень за рулем внедорожника Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу, где врезался в автобус ГАЗ. В результате оба водителя и девять пассажиров общественного транспорта получили травмы различной степени тяжести.



В настоящее время на месте работают автоинспекторы. Им предстоит установить точные причины и обстоятельства произошедшего. В ведомстве призвали автомобилистов не торопиться с необдуманными маневрами и соблюдать ПДД.



