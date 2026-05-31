Река вышла из берегов в российском регионе, подтопило дома

31 мая 2026, 14:15

В Краснодарском крае подтопило дома после выхода реки из берегов

Фото: istockphoto/maradek

В Краснодарском крае в Северском районе продолжаются работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков. Причиной подтопления стали сильные дожди, из-за которых река Афипс и ручей Супс вышли из берегов, сообщили в региональном оперативном штабе.