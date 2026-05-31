Река вышла из берегов в российском регионе, подтопило дома
В Краснодарском крае в Северском районе продолжаются работы по откачке воды с подтопленных приусадебных участков. Причиной подтопления стали сильные дожди, из-за которых река Афипс и ручей Супс вышли из берегов, сообщили в региональном оперативном штабе.
В станице Крепостной вода подтопила 15 приусадебных участков, в станице Калужской — 11. Кроме того, в пяти жилых домах зафиксировано попадание воды.
По предварительным данным, пострадавших нет, эвакуация местных жителей не потребовалась. На месте продолжаются мероприятия по ликвидации последствий стихии.
Ранее, 1 апреля, сообщалось о подтоплениях в Дагестане. СМИ со ссылкой на председателя Народного собрания республики Заура Аскендерова передавали, что из-за паводков и оползней там оказались подтоплены около 40 домов.
