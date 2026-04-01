На юге Дагестана из-за паводков подтопило около 40 домов
В Дагестане из-за паводков и оползней подтопило около 40 домов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя Народного собрания республики Заура Аскендерова.
Напомним, что сильные дожди обрушились на Дагестан в минувшие выходные. В горных районах сошли селевые массы и произошли камнепады, повредившие дороги и мосты, также в отдельных местах из подтопленных домов эвакуировали людей.
Согласно материалу, Аскендеров посетил населённые пункты Дербентского района, которые сильнее всего пострадали от стихии — сёла Нижний Джалган, где вода зашла в 39 домов, и Верхний Митаги, в котором размыло участок дороги, ведущий в поселок.
Аскендеров лично пообщался с жителями, чтобы узнать, есть ли у них все необходимое, обеспечены ли они горячей водой и теплом. В своем Telegram-канале он пояснил, что важно не просто ликвидировать последствия, но и грамотно оценить весь причиненный ущерб, чтобы оказать людям максимальное содействие и как можно быстрее устранить все проблемы.
Читайте также: