Платформу одной станции МЦД-4 подтопило из-за прорыва трубы
Часть платформы на станции Нижегородская МЦД-4 оказалась подтопленной из‑за прорыва трубы. При этом движение поездов продолжается в штатном режиме, сообщили в телеграм Московской железной дороги (филиал РЖД).
По данным МЖД, инцидент произошёл днём, причины аварии выясняются. На месте работают специалисты, воду откачивают с помощью специальной техники, включая насосы.
Зону подтопления на время работ огородили. В МЖД подчеркнули, что ситуация не мешает посадке и высадке пассажиров и не влияет на график движения поездов.
Ранее сообщалось, что расписание электричек Ленинградского направления изменится с 13 по 21 февраля.
Читайте также: