Ректора крупного университета уволили за съемки в порнографии с женой

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В США уволили ректора Университета Висконсина в Ла-Кроссе по причине съемки порно с супругой для OnlyFans. Об этом пишет Business Insider.
63-летний Джо Гоу, который является главой университета с 2007 года, был уволен единогласным решением совета. Это произошло после появления на платформах для взрослых сериала Sexy Healthy Cooking, где уже бывший ректор вместе с 56-летней женой Кармен Уилсон общались с работниками индустрии для взрослых, занимались сексом и приготовлением веганских блюд. Отмечается, что Уилсон работала в вузе консультантом.
В видеороликах, разумеется, они не упомянули о работе в учебном заведении. Но администрация выдвинула обвинения Гоу в нанесении ущерба репутации университета, а его действия сочла отвратительным.
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Алина Юрчак