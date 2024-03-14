РЕН ТВ: На Камчатке из-за снегопада и непогоды задерживаются семь авиарейсов

Фото: РИА Новости/Виктор Гуменюк
Отправления семи рейсов из аэропорта Елизово на Камчатке задерживаются из-за метеоусловий. Согласно информации телеканала РЕН ТВ, задержаны вылеты рейсов в различные города, включая Москву, Северо-Курильск, Владивосток, Магадан, Соболево, Оссору и Палану. Тем не менее, воздушная гавань продолжает работать, несмотря на снегопад.
Камчатка в настоящее время находится под воздействием циклона, объявлены штормовое предупреждение и лавинная опасность в горах, отменены
уроки в школах и посещение вузов в Петропавловске-Камчатском. Штормовой ветер в столице Камчатки привел к падению дорожных знаков, а также стелы с надписью «Петропавловск-Камчатский».
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