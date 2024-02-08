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Опубликован снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»

«Роскосмос» показал снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»
08 февраля 2024, 00:37
Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковое изображение циклона «Ольга», который вызвал сильный снегопад в Москве. Снимок был размещен в Telegram-канале компании.

Фотография была сделана космическим аппаратом «Метеор-М». Уточняется, что циклон сформировался на юге Гренландии и направляется в сторону Поволжья. По данным сообщения, пик североатлантического циклона ожидается сегодня в Москве. Специалисты прогнозируют, что к выходным высота сугробов в столице может достигнуть 58 сантиметров. По словам представителей компании, такие погодные условия последний раз наблюдались в 1999 году.

Ранее «Роскосмос» также опубликовал спутниковые снимки циклона «Ваня», который обрушился на центральную часть России. Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» к утру 15 декабря высота сугробов в столице на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров.

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Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана
Алиев побеждает на выборах президента после обработки протоколов с 54% участков
08 февраля 2024, 00:49

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Действующий президент Ильхам Алиев одерживает победу на внеочередных выборах главы государства, получив поддержку 92,1% избирателей. Об этом свидетельствуют данные, представленные руководителем Центризбиркома Азербайджана Мазахиром Панаховым в прямом эфире телеканала AzTv.
Эти цифры основаны на обработке протоколов с 54,47% избирательных участков. На втором месте находится депутат азербайджанского парламента и самовыдвиженец Захид Орудж с результатом 2,2%.

Сам Ильхам Алиев отдал свой голос на избирательном участке № 14 избирательного округа № 122 в карабахском городе Ханкенди, прибыв туда вместе со своей семьей. Всего в стране было открыто 6537 участков, включая 26 на территории Нагорного Карабаха.

Ильхам Алиев занимает пост президента уже в четвертый раз подряд. Предшественником его на этой должности был его отец, Гейдар Алиев, который также дважды был избран президентом Азербайджана в 1993 и 1998 годах.

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Появились подробности о голосовании военных и жителей новых регионов на выборах
Жители новых регионов и военные смогут досрочно проголосовать на выборах
08 февраля 2024, 00:16

Жители четырех новых регионов России, а также военные, врачи и строители получат возможность досрочного голосования за неделю до начала выборов президента. Эту информацию опубликовал газета «Коммерсант».
По данным издания, досрочное голосование будет организовано в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях из-за военной обстановки. Сроки проведения досрочных выборов определит местный избирательный комитет.

Согласно Федеральному закону «О выборах», избирательные комиссии регионов могут разрешить досрочное голосование на полярных станциях, в труднодоступных или удаленных районах, а также на избирательных участках, находящихся на судах. Голосовать можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования.

С учетом этого, если выборы назначены на 17 марта, то досрочное голосование может начаться с 25 февраля в соответствии с действующим законодательством. Власти четырех новых регионов России подтвердили возможность досрочного голосования, но конечные даты не были объявлены.

Выборы пройдут впервые в истории России в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным, на пост президента России зарегистрированы четыре кандидата Центральной избирательной комиссией: глава ЛДПР Леонид Слуцкий, член КПРФ Николай Харитонов, член партии «Новые люди» Владислав Даванков и действующий глава государства Владимир Путин.

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Путин встретился в Кремле с раввинами Лазаром и Бородой
Путин встретился с главным раввином РФ Лазаром и главой еврейских общин Бородой
07 февраля 2024, 23:58

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин встретился с главным раввином России Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Обсуждается сотрудничество Москвы в процессе восстановления мира на Ближнем Востоке», — отмечается в официальном заявлении.
Ранее Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым. На встрече обсуждались перспективы развития российской судебной системы.

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#россия
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#рф
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Валиева не смогла доказать существование дедушки
РУСАДА: нет доказательств от Валиевой, что ее дед Геннадий Соловьёв существует
07 февраля 2024, 23:46

Фото: iStock/SeventyFour

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал официальную мотивировочную часть дела российской фигуристки Камилы Валиевой.
В документе помимо прочего критикуется версия спортсменки о том, что запрещённые вещества попали в её организм из-за клубничного десерта, приготовленного её дедушкой на разделочной доске, которую он использовал для измельчения лекарств.

По объяснениям РУСАДА, приведенным в пункте 140 документа, отсутствуют доказательства существования самого дедушки Геннадия Соловьёва, упомянутого спортсменкой.

Напомним, что Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил по решению Спортивного арбитражного суда.

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#нарушение
#фигурное катание
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Военнослужащую ВСУ, Раненую многодетную мать, спасли российские солдаты на берегу Днепра
Первая пленная женщина-боец ВСУ рассказала, как ее спасли российские солдаты
07 февраля 2024, 21:15

Фото: istock / Valeriia Sivakova

Первая военнопленная женщина, которая была бойцом ВСУ, рассказала, как ее спасли российские военнослужащие.

Женщина поделилась, что ее супруг пропал в зоне боевых действий без вести. Невзирая на это, ей не дали полагающиеся льготы и она воспитывала троих детей самостоятельно. Из-за проблем с финансами, она решила присоединиться к украинской армии и пройти обучение в Николаеве.

«Мы, командир и еще несколько солдат, прибыли в Крынки, и на нас открыли огонь российские артиллеристы. Командир получил ранение, еще трое были ранены. Я начала терять сознание и попросила эвакуацию, но мне отказали. Когда я увидела дрон, начала махать в его сторону. Вскоре пришли военные с российским триколором, оказали мне медицинскую помощь и забрали с собой», – поделилась она.
Ранее украинский военнопленный Федор Дыбиц рассказал, что его батальон потерял больше половины бойцов за две недели. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#плен
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IT-эксперт Курочкин: «Заблокировать VPN как технологию невозможно»
07 февраля 2024, 20:24

Фото: istockphoto.com/Prykhodov

Эксперт по кибербезопасности и специалист по IT Алексей Курочкин заявил, что полностью заблокировать VPN-сервисы в России невозможно.
«Совсем заблокировать VPN как технологию невозможно. Всё это крупные VPN-сервисы. Как блокируются? Они заблокируют сервера как сейчас сайты блокируют. Любой сервис, любой сайте — это сервер в Интернете. Роскомнадзор ставит на блокировку список заблокированных ресурсов и для пользователей, провайдеров становится недоступным это сервис. Соответственно, все эти крупные сервисы потеряют клиентов, потеряют деньги», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Курочкин.

Поэтому, по его мнению, VPN-сервисы будут открывать новые сервера и пытаться обходить блокировки.

А руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов заявил об опасности таких сервисов из-за возможности утечки данных.

«Когда мы используем подобный сервис, пропускаем через него много информации, которая является чувствительной. Если просто зайти на сайт и посмотреть, то это одно, а если вводить логин и пароль от какого-то аккаунта, то надо понимать рискипередачи информации владельцам сервиса. И при использовании определённых уязвимостей протоколов соединения, теоретически, возможна компрометация этих самых аккаунтов, их передача, фактически, в чужие руки», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Ульянов.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался на тему запрета VPN-сервисов. Так, он заявил, что сейчас не принимается и не обсуждается никаких решений по полному запрету VPN-сервисов на территории РФ.

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#сайт
#сервис
#роскомнадзор
#информация
#технологии
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Опрос ЭИСИ: Большинство посетителей выставки «Россия» гордятся своей страной
Опрос ЭИСИ/ВШЭ: Посетители выставки «Россия» гордятся своей страной
07 февраля 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Абсолютное большинство гостей выставки-форума «Россия» на ВДНХ заявили о чувстве гордости за свою страну. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого специалистами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) при участии аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ).
Как показало исследование, 98% людей, посетивших мероприятие, считают, что достижения, представленные регионами и компаниями в павильонах и на стендах выставки, дают веский повод гордиться своей страной. В опросе приняли участие 6,5 посетителей ВДНХ. В целом, по мнению исследователей, средняя оценка работы выставки имеет устойчивую тенденцию к росту, сообщает сайт ЭИСИ.

Так, в первые недели доля высоких оценок организации выставки и её работы (от 8 до 10 баллов по десятибалльной шкале) составляла около 85%, то через два месяца она увеличилась до 90%, а ещё через месяц — до 91%. Президент РФ Владимир Путин высказывал предложение о продлении сроков работы выставки, так что эти цифры могут ещё вырасти.

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#владимир путин
#президент
#исследование
#вднх
#выставки
#рф
#россия
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Лыжную трассу в новом лесопарке «Шишкин лес» опробовали 4700 спортсменов
07 февраля 2024, 19:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как новый лесопарк «Шишкин лес» работает зимой. Там он пообщался с местными спортсменами.
Они рассказали, что новая лыжная трасса стала очень популярной этой зимой как для местных жителей, так и для гостей из соседних городских округов. Протяжённость освещенного маршрута составляет 2,5 км. Весь необходимый инвентарь можно взять в пункте проката, где оборудованы душевые и камеры хранения. В тёплое время года трасса превращается в велопешеходную.
«Были приятно удивлены такому красивому парку в пешей доступности от дома. Не ожидали, что он будет сделан на таком уровне. Здесь есть прокат, кафе, детские площадки. У меня двое детишек, они просто без ума от этих площадок. Все современное, новое, красивое. Как зимой, так и летом очень здорово здесь гулять. Лыжная трасса хорошая, кататься интересно», – поделилась местная жительница Евгения Очагова.

Несмотря на небольшой срок работы, лесопарк уже стал местом притяжения для жителей Подмосковья. За четыре месяца в 2023 году «Шишкин лес» посетили порядка 99 тысяч человек. Лыжную трассу опробовали почти 4700 спортсменов.
«Очень хороший парк, красиво, комфортно. Отличная лыжня – широкий круг. Удовольствие доставляет просто покататься здесь. Хороший уровень подготовки трассы, все ровненько», – отметил мастер спорта международного класса по биатлону, тренер по лыжным гонкам Дмитрий Русинов.
В ходе общения с Воробьёвым тренеры и спортсмены отметили, что были приятно удивлены хорошим освещением на лыжной трассе.

По программе «Парки в лесу» новые лыжные трассы заработали также в Ольгинском лесопарке в Балашихе, лесопарках «Гальчино» в Домодедове, «Волкуша» в Лыткарине, «Дубровицкий лес» в Подольске и «Авангард» в Электростали, Видновском, Лобненском и Химкинском лесопарках, а также на «Лесной опушке» в Люберцах. На данный момент в Подмосковье проложено 166 лыжных трасс.

Также о результатах и планах благоустройства Истры в ходе поездки губернатору доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. Там были благоустроены Центральный парк культуры и отдыха и общественная территория по ул. 15 лет Комсомола. Кроме того, созданы парк на набережной реки Песочной, пляж на берегу реки Истры и лесопарк «Шишкин лес».

В этом году запланировано открытие Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина, благоустройство которой осуществляется в рамках победы в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

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#подмосковье
#московская область
#лыжи
#спортсмены
#губернатор
#андрей воробьёв
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В Подмосковье произошло второе массовое ДТП из-за снегопада
На трассе М-8 в Подмосковье столкнулись 22 машины, четыре человека пострадали
07 февраля 2024, 19:15

Фото: istock / eugenesergeev

В Подмосковье из-за снегопада произошла вторая крупная авария. На трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись 22 автомобиля, пострадали 4 человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

«Авария с участием 22 автомобилей произошла на 45-м километре в сторону Москвы на трассе М-8 «Холмогоры» в городском округе Пушкино. В результате ДТП пострадали четыре человека, погибших нет. В настоящее время движение перекрыто», — сообщил собеседник издания.
Ранее в пресс-службе Минздрава Московской области сообщили, что в массовой аварии с участием 29 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье пострадали 15 человек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Причиной аварий стал циклон «Ольга», обрушившийся на Москву на область. По данным синоптика Анатолия Цыганкова покинет регион к вечеру 7 февраля.

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