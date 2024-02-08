Опубликован снимок вызвавшего снегопад в Москве циклона «Ольга»

Фото: Роскосмос
Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковое изображение циклона «Ольга», который вызвал сильный снегопад в Москве. Снимок был размещен в Telegram-канале компании.
Ранее «Роскосмос» также опубликовал спутниковые снимки циклона «Ваня», который обрушился на центральную часть России. Из-за пришедшего в Москву циклона «Ваня» к утру 15 декабря высота сугробов в столице на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров.
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