Мертвую женщину в строительном мешке обнаружили на востоке Москвы

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На востоке Москвы обнаружен труп женщины в строительном мешке. Об этом сообщает столичный Следственный Комитет.
Согласно сообщению, 12 января возле многоквартирного жилого дома на улице Парковая найдено тело женщины в строительном мешке уточняется, что на трупе обнаружены признаки насильственной смерти.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи московского СК. Они пытаются выяснить детали произошедшего и напасть на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что после коммунальной аварии в одной из квартир Климовска обнаружили мумифицированный труп женщины. 10 января коммунальные службы отправились на обход по квартирам, чтобы проверить исправность работы коммуникаций после ЧП. В одной из квартир им никто не открывал дверь. К тому же, выяснилось, что за жильё никто не платил на протяжении многих лет. Там и был обнаружен мумифицированный труп.
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В настоящее время на месте происшествия работают следователи московского СК. Они пытаются выяснить детали произошедшего и напасть на след предполагаемого убийцы. Они допрашивают возможных свидетелей, а также изучают камеры видеонаблюдения.
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Элина Позднякова