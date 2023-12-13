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Рецидивист, обвиняемый в убийстве девушки под Красноярском, признал свою вину

Рецидивист Папенко признал вину в убийстве 16-летней девушки в Дивногорске
13 декабря 2023, 09:59
Фото: istock / Elena Horrmann

Фото: istock / Elena Horrmann

В Красноярском краевом суде начали рассмотрение уголовного дела 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, который изнасиловал и убий 16-летнюю девушку из Дивногорска. Об этом информирует «Лента.ру».

После оглашения прокурором обвинительного заключения Папенко признал вину, раскаялся и попросил прощения за смерть девочки.

По информации следствия, Иван летом этого года напал на 16-летнюю девушку, ограбив и надругавшись над ней. После содеянного он убил ее и скрылся. Мужчину задержали по горячим следам.

Отмечается, что перед убийством он освободился из колонии за изнасилование и ограбление женщины в 2015 году. Без контроля со стороны надзирающих органов он 8 дней бродил по городу в поисках денег и пил.

Дело о жестоком преступлении было расследовано в кратчайшие сроки.

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79-летнюю пенсионерку задержали за кражу айфона в Москве
Baza: 79-летнюю пенсионерку задержали за кражу айфона в Москве
13 декабря 2023, 10:20

Фото: iStock/Tero Vesalainen

79-летнюю женщину задержали за кражу айфона в Москве. Она незаметно украла телефон у другой пенсионерки во время поездки в автобусе. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась 70-летняя Ильмира. Пожилая женщина заявила, что во время поездки в автобусе у нее пропал iPhone 12, стоимость которого составляет семьдесят тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование. Через три недели следователи нашли злоумышленника. Им оказалась 79-летняя пенсионерка Людмила.

По информации следствия, она смогла незаметно выкрасть телефон в тот момент, пока ехала с пострадавшей в автобусе. Пожилую преступницу задержали. Ей грозит обвинение по статье «Кража».

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#расследование
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Жертвами пожара в жилом доме в Лыткарине стали три человека, включая ребёнка
13 декабря 2023, 10:16

Фото: Istockphoto / photovs

Бабушка, дедушка и их семилетняя внучка погибли в результате пожара в Лыткарине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Пожар произошёл ночью в одной из квартир жилого дома. По предварительным данным, его причиной стало замыкания электрического щита. После ликвидации возгорания огнеборцы обнаружили тела девочки, её дедушки и бабушки», – рассказали ТАСС в пресс-службе. 
Как уточнили в подмосковной прокуратуре, возгорание произошло на первом этаже дома на Первомайской улице. 
 
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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#смерть
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#подмосковье
#ск рф
#прокуратура
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Под Новосибирском после издевательств подростков над пенсионеркой возбудили дело
13 декабря 2023, 10:13

Фото: istock / Akintevs

После издевательства двух подростков над пенсионеркой в Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении пожилой женщины», — рассказали в ведомстве.
По информации следствия, подростки угрожали пенсионерке применением насилия и украли находящиеся у нее дома деньги.

Напомним, 12 декабря стало известно том, что подростки 13 и 14 лет издеваются над пенсионеркой, записывая происходящее на видео.  Некоторые СМИ писали, что молодые люди несколько раз приходили к женщине, требовали деньги, угрожали, оскорбляли и обыскивали жилье. 

Сообщается, что к одинокой пенсионерке временно переедет внучка. Родственники после произошедшего боятся оставлять женщину одну.

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#ск
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Севший во время шторма на мель сухогруз Blue Shark готовят к эвакуации
13 декабря 2023, 10:08

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Сухогруз Blue Shark, который сел на мель во время мощного шторма в Краснодарском крае, начали готовить к эвакуации. Наконец-то объявился его владелец, который вышел на связь с властями, чтобы решить вопрос с буксировкой.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, для спасения 160-метрового судна прежде всего потребуется провести сложные водолазные работы и обследовать рельеф и состояние дна. Помимо этого, для того, чтобы освободить корабль из песчаного плена и увести с мелководья, его потребуется полностью разгрузить. Это очень сложный и трудоёмкий процесс, который может занять не один месяц.

Напомним, сухогруз был пришвартован в порту Тамани, однако во время шторма его сорвало с якоря и отнесло почти на 60 километров в сторону, к посёлку Витязево, где судно и село на мель. Blue Shark принадлежит компании White Shark Shipping LTD-LIB, которая базируется в Греции. В настоящее время на борту корабля находятся несколько видов судовых запасов: мазут, дизельное топливо, вода, балласт, а также груз ячменя — 2746 тонн.

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Силовики задержали мэра города в Челябинской области
Ura.ru: сотрудники ФСБ задержали мэра Троицка Виноградова при получении взятки
13 декабря 2023, 09:33

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ по Челябинской области задержали главу администрации Троицка Александра Виноградова по подозрению в коррупции. Об этом информирует URA.ru, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что силовики также задержали человека, который мог дать главе взятку.

«Виноградова задержали. Основанием стало получение взятки в прошлом. Точный период и сумма взятки пока остаются не назваными. В администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия», — рассказал собеседник агентства.
Когда конкретно была дана взятка и ее сума на данный момент неизвестно.  

Ранее сообщалось, что Суд продлил арест блогеру Аязу Шабутдинову. Блоггера арестовали по подозрению в мошенничестве при продаже своих образовательных курсов.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#сотрудники
#взятка
#мэр
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В Петербурге задержан экс-начальник УМВД из-за преступной схемы по миграции
В Петербурге задержан бывший глава управления по миграции за преступную схему
13 декабря 2023, 08:42

Фото: istock / Rawf8

В Петербурге правоохранители задержали экс-начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в незаконной легализации более 100 тысяч мигрантов. Об этом информирует ТАСС.
Возбуждено уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Отмечается, что подозреваемый написал заявление по собственному увольнению из органов месяц назад. 

Преступная схема в организации незаконной миграци была выявлена в 2022 году. По данном уделу был арестован депутат муниципального совета Колпина Виктора Данишевского и его 6 сообщников.

По информации следствия, в течении как минимум 4 лет мигранов ставили на учет в нежилых помещениях, в которых они даже не появлялись.

Ранее сообщалось, что Глава МВД обратился к Володину из-за рейдов депутатов по наливайкам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#дело
#уголовное дело
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#заявление
#депутат
#рф
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Полиция задержала подозреваемого в попытке теракта в Новосибирске
Полиция задержала подозреваемого, заложившего бомбу у военкомата в Новосибирске
13 декабря 2023, 07:33

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в попытке осуществления теракта в здании военкомата Новосибирска. Об этом сообщает ТАСС.

«Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке 98 УПК», – заявил собеседник агентства.
Известно, что он состоял в местной ячейке запрещенного в России праворадикального движения. Также он отбывал срок за хранение 1,5 кг аммиачной селитры, порядка 200 г гексогена, 7 электродетонаторов и патронов калибра 5,45 мм.

Напомним, устройство, похожее на взрывчатку, было найдено 5 декабря на улице Дмитрия Шамшурина. Следственные органы возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что в Москве начался второй суд над бывшим губернатором Фургалом по делу об ОПГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#уголовное дело
#ук
#рф
#задержание
#полиция
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Поддерживавшего поджоги военкоматов жителя ЕАО осудили за оправдание терроризма
13 декабря 2023, 05:18

Фото: iStock/Michał Chodyra

В городе Биробиджан Еврейской автономной области (ЕАО) мужчину, открыто поддерживающего поджоги военкоматов, осудили за оправдание терроризма. Его приговорили к штрафу, пишет URA.RU со ссылкой на УФСБ РФ по региону.
«Гражданин разместил в мессенджере публичный комментарий, оправдывающий поджоги военных комиссариатов. Мужчина признан виновным в совершении преступления за публичное оправдание терроризма. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб.», — говорится в публикации.

Отмечается, что результаты расследования ранее подтвердили связь случаев попыток поджогов военкоматов в России с деятельностью украинских спецслужб.

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#мужчина
#суд
#штраф
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В Новосибирской области подростки проникли в дом и издевались над пенсионеркой
13 декабря 2023, 04:54

Фото: iStock/Dzurag

В селе Новокремлевское Новосибирской области в дом к пенсионерке ворвались двое подростков и стали издеваться над женщиной. Об этом пишет НГС.
Издевательство над пожилой женщиной подростки снимали на видео. На одном из таких роликов молодой человек в доме пенсионерки выливает воду из стакана на печку.

Вместе с ним находится его соучастник, лица которого не видно, но голос похож на детский. Злоумышленники прыгают на кровати женщины, которая всхлипывает рядом. Ещё на одном видео у пенсионерки отбирают табурет со словами: «Ты его недостойна».

По информации издания, в правоохранительных органах узнали об издевательствах и опросили пострадавшую. В настоящее время личности подростков установлены, злоумышленников доставили в полицию.

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