Рецидивист, обвиняемый в убийстве девушки под Красноярском, признал свою вину

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В Красноярском краевом суде начали рассмотрение уголовного дела 35-летнего рецидивиста Ивана Папенко, который изнасиловал и убий 16-летнюю девушку из Дивногорска. Об этом информирует «Лента.ру».
После оглашения прокурором обвинительного заключения Папенко признал вину, раскаялся и попросил прощения за смерть девочки.
По информации следствия, Иван летом этого года напал на 16-летнюю девушку, ограбив и надругавшись над ней. После содеянного он убил ее и скрылся. Мужчину задержали по горячим следам.
Отмечается, что перед убийством он освободился из колонии за изнасилование и ограбление женщины в 2015 году. Без контроля со стороны надзирающих органов он 8 дней бродил по городу в поисках денег и пил.
Дело о жестоком преступлении было расследовано в кратчайшие сроки.
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Алина Юрчак