Reuters: Резиденцию премьера Ливии обстреляли из гранатометов

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Резиденция главы Правительства национального единства Ливии Абдель Хамида Дбейбы подверглась нападению. Ее обстреляли из гранатометов, сообщил источник Reuters среди министров.
Он рассказал, что нападение нанесло некоторый ущерб, но какой именно, он не раскрыл. Однако он уточнил, что никто не пострадал. Находился ли глава кабмина в резиденции во время обстрела, а также кто мог совершить нападение, не сообщается.
Два очевидца рассказали агентству, что слышали мощные взрывы в элитном районе Триполи рядом с морем, где располагается резиденция премьер-министра страны. После звуков взрывов в вышеуказанном районе работали силы безопасности, сообщил еще один человек.
Правительство национального единства во главе с Дбейбой приняло пост весной 2021 года. Оно ставило перед собой цель — положить конец расколу страны между Востоком и Западом. Но парламент на востоке страны перестал признавать легитимность кабмина в конце 2021 года после неудавшейся попытки провести национальные выборы.
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Два очевидца рассказали агентству, что слышали мощные взрывы в элитном районе Триполи рядом с морем, где располагается резиденция премьер-министра страны. После звуков взрывов в вышеуказанном районе работали силы безопасности, сообщил еще один человек.
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Ювелина Бернст