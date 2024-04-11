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Режим КТО введен в Квабардино-Балкарии

Оперештаб: Режим КТО введен на территории Нальчика и Черекского района КБР
11 апреля 2024, 06:33
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом, по данным агентства ТАСС, сообщили в региональном оперативном центре России.


Сообщается, что режим КТО введен на территории Нальчика и Черекского района в целях «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Этот режим начал действовать c 5 часов 12 минут. Основания для принятия такого решения не уточняются.

Напомним, 31 марта режим КТО был введен в Дагестане. В ходе контртеррористической операции были задержаны три человека по обвинению в планировании террористических актов.

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#операция
#террористы
#дагестан
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Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра
Три села в Томской области оказались отрезаны от центра из-за паводка
11 апреля 2024, 06:17

Фото: iStock/nnorozoff nnorozoff

Деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. Об этом сообщили в администрации сельского поселения Заречное Томского области, сообщает ТАСС.
По данным властей, река Томь вышла из берегов.

«Также между Казанкойи Батурино пошел перелив воды через региональную трассу», – говорится в сообщении.

Кроме того, еще в двух населенных пунктах возможно подтопление территории.

Жителям рекомендовано эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

«Срочно поднимаем мебель, выключаем свет, газ, воду, перегоняем животных, берем документы и выезжаем в безопасные места», — призвали власти.

Ранее, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар
Артамонов: Падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ вызвало возгорание
11 апреля 2024, 05:54

Фото: iStock/sommersby

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе, что привело к пожару, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Альтамонов. Пожар был ликвидирован. О случившемся глава российского региона написал в Telegram-канале.
«Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы и глава района находятся на месте происшествия», – говорится в публикации.

Артамонов сообщил, что уровень в области сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе существует опасность атаки беспилотника. Он призвал население сохранять спокойствие, а также добавил, что подразделения противовоздушной обороны находятся в готовности.

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#бпла
#больница
#губернатор
#россия
#воздушная тревога
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Жители Кургана получили предупреждение о приближении большой воды
Губернатор Шумков: к Кургану надвигается большой водный массив
11 апреля 2024, 03:23

Фото: iStock/horkins

К Кургану надвигается большой водный массив, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
Это связано со сбросом воды из Тобольского водохранилища.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане – 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», – сказал Шмуков.

В информационном агентстве ТАСС добавили, что дорога от райцентра Звериноголовский до города Кургана занимает три часа.

Ранее в регионе была запрещена продажа алкоголя. Мера будет действовать с четверга 11 апреля до понедельника 15 апреля на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.

В связи с ухудшением паводковой ситуации в Курганской области также отменяются плановые госпитализации.

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#паводок
#оренбургская область
#курганская область
#наводнение
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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
Артамонов: В Липецкой области введен режим воздушной опасности
11 апреля 2024, 02:51

Фото: iStock/Photoboyko

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своей Telegram-канал губернатор области Игорь Артамонов.
Артамонов заверил, что все силы и средства приведены в полную готовность. Он призвал жителей не паниковать и сохранять спокойствие, а также посоветовал им следить за официальными источниками информации от правительства и МЧС.

«Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», – добавил губернатор.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, чуть позже – в Воронежской области.

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#россия
#воздушная тревога
#всу
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В Удмуртии зафиксировали крупный пожар
МЧС: В Удмуртии на складе возник пожар площадью 1000 кв.ь.
11 апреля 2024, 01:37

Фото: iStock/Kara Capaldo

На складе в Удмуртии произошел крупный пожар на площади 1 000 квадратных метров. Источник возгорания пока не установлен, но утверждается, что внутри здания может находиться человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Ижевске горит здание по производству пакетов. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в зоне пожара работают 80 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее МЧС России сообщило, что пожар, возникший после взрыва в жилом доме в татарстанском городе Нурлат, ликвидирован. Пожар в здании полностью потушен. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона при установки натяжных потолков.

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#россия
#пожар
#мчс
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Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью
Богомаз: Дрон ВСУ самолетного типа уничтожен над Брянской областью
11 апреля 2024, 01:19

Фото: iStock/NatureNow

Средствами противовоздушной обороны в Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
Отмечается, что БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брасовским районом, пострадавших в результате попытки атаки ВСУ нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

7 апреля ВСУ атаковали деревню Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

«Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», – сообщал Богомаз.

Ранее сообщалось об опасности ударов беспилотников в Курской и Воронежской областях.

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#бпла
#беспилотник
#всу
#пво
#брянская область
#александр богомаз
#россия
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В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике
В Филадельфии раздалась стрельба во время празднования Ураза-Байрам
10 апреля 2024, 23:38

Фото: iStock/undefined undefined

В Пенсильвании во время празднования Ураза-Байрам, завершающего месяц Рамадан, произошла стрельба, несколько человек пострадали, сообщает РБК.
Вооруженное нападение произошло во время мусульманского праздника в Филадельфии. По данным полиции, об инциденте сообщили телеканалы CBS, 6ABC и Fox29.

Согласно новостям, собравшиеся праздновали Ид аль-Фитр. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Полиция произвела аресты и изъяла несколько единиц оружия.

Ранее «Радио 1» сообщало о стрельбе в одной из школ Финляндии.

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#сирия
#иран
#австралия
#стрельба
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Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю
10 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/Bilanol

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Денис Паслер заявил, что Оренбург находится на пике паводка. В то же время в Орске наблюдается отступление воды, которое продолжится в четверг, 11 апреля.

Кроме того, МЧС сообщило о формировании группировок в пострадавших регионах, где спасатели работают на самых опасных участках и оказывают помощь населению.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#губернатор
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Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
На юге Франции произошли взрыв и пожар на заводе, производящем биотопливо
10 апреля 2024, 22:01

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в регионе Эро на юге Франции, сообщил телеканал BFMTV.
Инцидент произошел на предприятии Saipol, подпадающем под европейскую директиву SEVESO по предотвращению и контролю техногенных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.

Один работник завода пострадал и находится в критическом состоянии, его эвакуировали вертолетом. Как отмечают очевидцы, чёрный дым поднимается в небо от пожара. В настоящее время огонь удалось ликвидировать.

По данным местных властей, завод занимается производством биотоплива, и инцидент не представляет угрозы для населения, проживающего поблизости.

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#инцидент
#аэс
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