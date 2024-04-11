Режим КТО введен в Квабардино-Балкарии

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Режим контртеррористической операции (КТО) введен в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом, по данным агентства ТАСС, сообщили в региональном оперативном центре России.
Сообщается, что режим КТО введен на территории Нальчика и Черекского района в целях «в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства». Этот режим начал действовать c 5 часов 12 минут. Основания для принятия такого решения не уточняются.
Напомним, 31 марта режим КТО был введен в Дагестане. В ходе контртеррористической операции были задержаны три человека по обвинению в планировании террористических актов.
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Александр Климов