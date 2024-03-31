В Дагестане задержали троих террористов в ходе КТО

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В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).
В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению.
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Анастасия Чинкова