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В Дагестане задержали троих террористов в ходе КТО

31 марта 2024, 10:00
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Дагестане в ходе контртеррористической операции (КТО) задержаны три преступника, которые готовились совершить теракт. Об этом сообщается на сайте Национального антитеррористического комитета (НАК).

Утром 31 марта НАК сообщил, что спецназом в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске были заблокированы террористы. В районе обнаружения преступников введён правовой режим КТО.

В ходе осмотра мест задержания террористов были обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство, полностью готовое в применению.

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#дагестан
#террористы
#терроризм
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Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к напавшим на «Крокус»
Задержанные в Дагестане террористы могли быть связаны с напавшими на «Крокус»
31 марта 2024, 10:31

Фото: iStock/shironosov

Задержанные в Дагестане террористы предположительно имели прямое отношение к преступникам, атаковавшим «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил источник Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти».
Ранее сообщалось, что в ходе объявленного в республике режима контртеррористической операции были задержаны трое террористов, которые готовились совершить теракт. У них было изъято подготовленное для этого оружие, в том числе самодельное взрывное устройство.

В настоящее время устанавливается их связь с террористами, напавшими 22 марта концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске. По предварительным данным, задержанные имеют прямое отношение к уже арестованным террористам.

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В Дагестане объявили режим контртеррористической операции
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#задержание
#дагестан
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ФСБ пытается «выкурить» террористов, засевших в квартире в Каспийске
31 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Artem Zakharov

Силовики пытаются «выкурить» террористов, которые спрятались в многоквартирном доме в Каспийске, кадры из города публикует Telegram-канал Readovka.
Напомним, ранее стало известно, что в Республике Дагестан объявили режим контртеррористической операции (КТО). Спецназ ФСБ в Махачкале и Каспийске заблокировал в многоквартирных домах группы лиц, которые подозреваются в причастности к деятельности террористических групп. Жителей близлежащих домов эвакуировали.
В настоящий момент силовики пытаются «выкурить» боевиков, которые укрылись в гражданских домах. На кадрах видно, как из окна одной из квартир валит дым, а по улице рассредоточились спецназовцы.

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#дагестан
#фсб
#террористы
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В Дагестане объявили режим контртеррористической операции
На территории Дагестана объявили режим контртеррористической операции
31 марта 2024, 06:55

Фото: iStock/zabelin

В Республике Дагестан объявлен режим контртеррористической операции (КТО) на территории Махачкалы и Каспийска, сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на решение оперативного штаба ФСБ по региону.
«Принято решение о введении с 5:35 режима контртеррористической операции в пределах административных границ Ленинского, Советского районов Махачкалы и городе Каспийске», – добавил источник агентства.

Предположительно мероприятия связаны с поиском подозреваемых в участиях в террористических организациях.

Ране стало известно имя девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле».

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#террористы
#терроризм
#дагестан
#операция
#фсб
#россия
#крокус сити холл
#теракт
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ВСУ совершили атаку на приграничное село
ВСУ совершили атаку на приграничное село, заявил губернатор Гладков
31 марта 2024, 06:38

Фото: iStock/Zeferli

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали приграничное село Тишанка. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе», – сообщил он.

По словам Гладкова, повреждены объекты коммуникационной инфраструктуры. В ближайшее время экстренные службы приступят к ликвидации последствий этой атаки, добавил губернатор.

Ранее сообщалось о ракетной тревоге в Курской области.

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#вячеслав гладков
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В Курской области объявили об отмене ракетной опасности
Губернатор Старовойт: В Курской области отменили ракетную опасность
31 марта 2024, 05:35

Фото: iStock/aapsky

В Курской области объявили об отмене ракетной опасности, сообщает губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Курская область: внимание! Отбой опасности атаки БПЛА», — написал губернатор области.

Вечером 31 марта (00:47 по московскому времени) Старовойт сообщил, что в Курской области наблюдается опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ночь на 19 марта российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила БПЛА в Воронежской области. В результате инцидента никто не пострадал. В связи с возможностью атаки БПЛА в течение ночи в регионе продолжал действовать режим повышенной опасности.

16 марта, по сообщениям, снаряд украинской армии попал в дом в Курской области, вызвав пожар. Губернатор области пообещал оказать помощь властям в ремонте здания.

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В США судно врезалось в мост второй раз за неделю
В Оклахоме судно врезалось
31 марта 2024, 05:20

Фото: iStock/Ultima_Gaina

Второй раз за последнюю неделю в США судно врезалась в мост. В Оклахоме произошло столкновение баржи с сооружением. Патрульная служба местной полиции сообщила о происшествии в социальной сети X.
Авария привела к полной остановке движения на автомагистрали US-59, ведущей в город Сарисо на водохранилище Карр, и транспорт был перенаправлен в другом направлении.

Позже Департамент транспорта штата Оклахома объявил о возобновлении движения по автомагистрали в районе аварии после того, как инженеры осмотрели конструкцию моста.

Ранее, 26 марта, обрушился знаменитый автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки через реку Патапско в штате Мэриленд. Авария произошла, когда грузовой корабль столкнулся с одной из опор массивного сооружения. В результате столкновения контейнеровоз загорелся, но остался на плаву. Несколько центральных пролетов стального моста упали в воду.

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#судно
#авария
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Семь человек погибли в результате взрыва автомобиля в Сирии
Reuters: Семь человек погибли при взрыве заминированного автомобиля
31 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/AndrisBarbans

В сирийском городе Азаз взорвался заминированный автомобиль, cообщает Reuters, основываясь на словах спасателей и очевидцев.
По данным издания, в результате взрыва погибли семь человек, еще 30 получили ранения. Взрыв произошел во время ночного шопинга по окончанию дневного поста в рамках мусульманского месяца Рамадан.

В результате взрыва были повреждены фасады соседних домов. Улица, на которой произошел инцидент, завалена обломками.

Ранее на заправочной в штате Кентукки произошел сильный взрыв.

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#сирия
#теракт
#автомобиль
#взрыв
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Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа
Mash: Пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз во время рейса
31 марта 2024, 01:33

Фото: iStock/Sitikka

На рейсе Тбилиси – Москва пьяная пассажирка устроила стриптиз на борту и домогалась своего соседа во время полета, передает Telegram-канал Mash.
По словам очевидцев, женщина выпила слишком много алкоголя перед посадкой. После взлета она начала раздеваться и проявлять неадекватное поведение. Экипаж самолета и капитан пытались ее успокоить, но безуспешно.

В результате соседа женщины перевели в отсек экипажа, где он был вынужден продолжить полет. В аэропорту Внуково девушку встретили сотрудники полиции и доставили в отделение для допроса.

Ранее пассажирка рейса Jetstar из Мельбурна на Бали напилась на борту и сорвала полет. Среди пассажиров эта женщина была известна как «пассажирка из ада». Подумав, что у нее украли мобильный телефон, она начала стучать в кабину пилотов и кричать на персонал и других пассажиров. Когда пожилой мужчина что-то сказал этой нарушительнице спокойствия, она оскорбила его и разбила очки.

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В Курской области объявили об опасности атаки БПЛА
Губернатор Старовойт: В Курской области объявили опасность атаки БПЛА
31 марта 2024, 01:24

Фото: iStock/NiseriN

В Курской области вечером 31 марта была объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», – написал Старовойт.

Ранее, 30 марта, стало известно, что село Гуево в Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

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