В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе, что привело к пожару, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Альтамонов. Пожар был ликвидирован. О случившемся глава российского региона написал в Telegram-канале.
«Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы и глава района находятся на месте происшествия», – говорится в публикации.
Артамонов сообщил, что уровень в области сохраняется желтый уровень воздушной опасности.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе существует опасность атаки беспилотника. Он призвал население сохранять спокойствие, а также добавил, что подразделения противовоздушной обороны находятся в готовности.
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