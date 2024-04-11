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В России после падения БПЛА на строящуюся больницу начался пожар

Артамонов: Падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ вызвало возгорание
11 апреля 2024, 05:54
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в строящееся здание Центральной районной больницы в селе Доброе, что привело к пожару, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Альтамонов. Пожар был ликвидирован. О случившемся глава российского региона написал в Telegram-канале.
«Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы и глава района находятся на месте происшествия», – говорится в публикации.

Артамонов сообщил, что уровень в области сохраняется желтый уровень воздушной опасности.



Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе существует опасность атаки беспилотника. Он призвал население сохранять спокойствие, а также добавил, что подразделения противовоздушной обороны находятся в готовности.

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#бпла
#больница
#губернатор
#россия
#воздушная тревога
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Три российских села из-за паводка оказались отрезаны от центра
Три села в Томской области оказались отрезаны от центра из-за паводка
11 апреля 2024, 06:17

Фото: iStock/nnorozoff nnorozoff

Деревни Батурино, Вершинино и Яр под Томском оказались отрезаны от областного центра из-за паводка. Об этом сообщили в администрации сельского поселения Заречное Томского области, сообщает ТАСС.
По данным властей, река Томь вышла из берегов.

«Также между Казанкойи Батурино пошел перелив воды через региональную трассу», – говорится в сообщении.

Кроме того, еще в двух населенных пунктах возможно подтопление территории.

Жителям рекомендовано эвакуироваться, не дожидаясь прихода воды.

«Срочно поднимаем мебель, выключаем свет, газ, воду, перегоняем животных, берем документы и выезжаем в безопасные места», — призвали власти.

Ранее, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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Жители Кургана получили предупреждение о приближении большой воды
Губернатор Шумков: к Кургану надвигается большой водный массив
11 апреля 2024, 03:23

Фото: iStock/horkins

К Кургану надвигается большой водный массив, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.
Это связано со сбросом воды из Тобольского водохранилища.

«Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане – 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению», – сказал Шмуков.

В информационном агентстве ТАСС добавили, что дорога от райцентра Звериноголовский до города Кургана занимает три часа.

Ранее в регионе была запрещена продажа алкоголя. Мера будет действовать с четверга 11 апреля до понедельника 15 апреля на территории города Кургана, а также Белозерского, Звериноголовского, Кетовского, Куртамышского, Притобольного и Целинного муниципальных округов.

В связи с ухудшением паводковой ситуации в Курганской области также отменяются плановые госпитализации.

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#паводок
#оренбургская область
#курганская область
#наводнение
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В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности
Артамонов: В Липецкой области введен режим воздушной опасности
11 апреля 2024, 02:51

Фото: iStock/Photoboyko

В Липецкой области объявлен режим воздушной опасности. Об этом сообщил в своей Telegram-канал губернатор области Игорь Артамонов.
Артамонов заверил, что все силы и средства приведены в полную готовность. Он призвал жителей не паниковать и сохранять спокойствие, а также посоветовал им следить за официальными источниками информации от правительства и МЧС.

«Сигнал носит информационный характер. Введение режима «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», – добавил губернатор.

Ранее опасность атаки беспилотников была объявлена в Курской области, чуть позже – в Воронежской области.

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#россия
#воздушная тревога
#всу
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В Удмуртии зафиксировали крупный пожар
МЧС: В Удмуртии на складе возник пожар площадью 1000 кв.ь.
11 апреля 2024, 01:37

Фото: iStock/Kara Capaldo

На складе в Удмуртии произошел крупный пожар на площади 1 000 квадратных метров. Источник возгорания пока не установлен, но утверждается, что внутри здания может находиться человек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«В Ижевске горит здание по производству пакетов. Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно», — отмечается в сообщении.

В настоящее время в зоне пожара работают 80 специалистов и 27 единиц техники.

Ранее МЧС России сообщило, что пожар, возникший после взрыва в жилом доме в татарстанском городе Нурлат, ликвидирован. Пожар в здании полностью потушен. По предварительной информации, причиной пожара стал взрыв газового баллона при установки натяжных потолков.

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#россия
#пожар
#мчс
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Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью
Богомаз: Дрон ВСУ самолетного типа уничтожен над Брянской областью
11 апреля 2024, 01:19

Фото: iStock/NatureNow

Средствами противовоздушной обороны в Брянской области уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
Отмечается, что БПЛА самолетного типа был уничтожен над Брасовским районом, пострадавших в результате попытки атаки ВСУ нет. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

7 апреля ВСУ атаковали деревню Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

«Пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение», – сообщал Богомаз.

Ранее сообщалось об опасности ударов беспилотников в Курской и Воронежской областях.

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#бпла
#беспилотник
#всу
#пво
#брянская область
#александр богомаз
#россия
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В Филадельфии раздалась стрельба на мусульманском празднике
В Филадельфии раздалась стрельба во время празднования Ураза-Байрам
10 апреля 2024, 23:38

Фото: iStock/undefined undefined

В Пенсильвании во время празднования Ураза-Байрам, завершающего месяц Рамадан, произошла стрельба, несколько человек пострадали, сообщает РБК.
Вооруженное нападение произошло во время мусульманского праздника в Филадельфии. По данным полиции, об инциденте сообщили телеканалы CBS, 6ABC и Fox29.

Согласно новостям, собравшиеся праздновали Ид аль-Фитр. В результате инцидента несколько человек получили ранения. Полиция произвела аресты и изъяла несколько единиц оружия.

Ранее «Радио 1» сообщало о стрельбе в одной из школ Финляндии.

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#сирия
#иран
#австралия
#стрельба
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Уровень воды реки Урал поднялся до рекордной отметки за всю историю
10 апреля 2024, 23:26

Фото: iStock/Bilanol

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге достиг рекордной отметки, сообщает правительство Оренбургской области в своем Telegram-канале.
«В Оренбурге уровень Урала рекордный за всю историю наблюдений и продолжает прибавлять. Оперативные службы несут круглосуточное дежурство», – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Денис Паслер заявил, что Оренбург находится на пике паводка. В то же время в Орске наблюдается отступление воды, которое продолжится в четверг, 11 апреля.

Кроме того, МЧС сообщило о формировании группировок в пострадавших регионах, где спасатели работают на самых опасных участках и оказывают помощь населению.

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#подтопление
#наводнение
#оренбургская область
#губернатор
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Во Франции произошел взрыв на заводе, производящем биотопливо
На юге Франции произошли взрыв и пожар на заводе, производящем биотопливо
10 апреля 2024, 22:01

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мощный взрыв и пожар произошли на предприятии в городе Сет в регионе Эро на юге Франции, сообщил телеканал BFMTV.
Инцидент произошел на предприятии Saipol, подпадающем под европейскую директиву SEVESO по предотвращению и контролю техногенных катастроф, сообщает телеканал со ссылкой на коммюнике префектуры Эро.

Один работник завода пострадал и находится в критическом состоянии, его эвакуировали вертолетом. Как отмечают очевидцы, чёрный дым поднимается в небо от пожара. В настоящее время огонь удалось ликвидировать.

По данным местных властей, завод занимается производством биотоплива, и инцидент не представляет угрозы для населения, проживающего поблизости.

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#взрыв
#небо
#инцидент
#аэс
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Под обстрелом журналистов погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Половодов
Коц: во время обстрела журналистов погиб офицер пресс-службы МО РФ Половодов
10 апреля 2024, 21:21

Фото: iStock/trofimich

Во время обстрела под Кременной, под который попала съемочная группа «Вести Луганск», погиб майор пресс-центра группировки войск «Запад» Евгений Половодов. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Сегодня во время обстрела, под который попала группа «Вести Луганск» был смертельно ранен наш товарищ, майор пресс-центра группировки войск «Запад» Женя Половодов», — написал Коц в своём Telegram-канале.

Он вспомнил, как работал вместе с Половодовым в самых горячих точках под Изюмом и вместе снимали репортажи в Харьковской области.

У Половодова остались мама, жена и маленький сын.

Напомним, 10 апреля съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел на Кременском направлении. ВСУ нанесли удар по региону в том момент, когда там работала съемочная группа телеканала. Оператор получил ранение в ногу. Также сообщается о пострадавшем корреспонденте.

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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
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