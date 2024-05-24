В Дмитрове сотрудника оборонного предприятия задержали за дискредитацию ВС РФ

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
В подмосковном Дмитрове мужчину, который работал на оборонном предприятии, задержали по делу о дискредитации ВС России. Об этом говорится на сайте областного СК.
Отмечается, что мужчина нанёс антироссийские надписи на бирки ключей, которые используются в ячейках металлического шкафа для хранения вещей сотрудников. Данные преступные действия привели к временной остановке работы предприятия.
Уточняется, что предприятию также был нанесён материальный ущерб. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Преступнице грозит пять лет тюремного заключения.
Читайте также:
В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
На Урале сестра солдата СВО вскрыла цинковый гроб с телом брата
Уточняется, что предприятию также был нанесён материальный ущерб. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело. На данный момент мужчина находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что в Крыму возбудили дело против 40-летней жительницы Судака, призывавшей к насилию над российскими военными. Преступнице грозит пять лет тюремного заключения.
Читайте также:
В Крыму возбудили уголовное дело на женщину, призывавшую нападать на военных ВС РФ
Бастрыкин: дискредитирующие ВС РФ звёзды ответят по закону после возвращения
На Урале сестра солдата СВО вскрыла цинковый гроб с телом брата
Екатерина Коршунова