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РИА Новости: Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит

14 марта 2024, 01:10
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение
Смерть патриарха произошла из-за полиорганной недостаточности после продолжительной болезни. БПЦ призвала православных христиан к искренней молитве и выразила благодарность медикам.

Ранее о смерти главы БПЦ сообщил митрополит Антоний


«Бог да простит Его Святейшество болгарского патриарха Неофита! Он останется незабываем в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлой дороги, святейший владыка», — написал он.

Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года и прошел обучение в различных духовных академиях. Он занимал различные должности в церкви, включая протосингела Софийской митрополии и ректора Духовной академии, а в 2013 году он был избран патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.

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#православие
#смерть
#церковь
#болгария
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МВД предъявило окончательное обвинение экс-совладельцу «Азбуки вкуса»
ТАСС: МВД предъявило окончательную версию обвинения бизнесмену Якубовскому
14 марта 2024, 00:04

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Следственный департамент МВД России предъявил окончательную редакцию обвинения в отношении бывшего совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, фигуранты дела, включая Якубовского, экс-директора Petropavlovsk Павла Масловского и беглого банкира Андрея Вдовина, похитили у восьми крупных зарубежных компаний более $126 млн. Однако никто из них своей вины не признает, и следствие предъявило новое обвинение Якубовскому в мошенничестве в особо крупном размере.

Кирилл Якубовский обвиняется в организации и руководстве преступной группы, обладающей значительными финансовыми ресурсами и коррупционными связями. Расследование уголовного дела продолжалось более семи лет, и адвокаты обвиняемых оспаривают несостоятельность обвинений и связь некоторых потерпевших с событиями. По их мнению, если в итоге будет вынесен обвинительный приговор, то существует возможность пересмотра гражданских исков.

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#бизнесмен
#мошенничество
#обвинение
#мвд
#суд
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На западе Москвы взорвался автомобиль с мужчиной внутри
Baza: От взрыва газового баллона в машине на западе столицы пострадал человек
13 марта 2024, 23:42

Фото: iStock/Igor_Yasakov

На западе Москвы, у дома №4 по Береговому проезду, взорвался автомобиль Subaru с находившимся в этот момент внутри мужчиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Как сообщает, в свою очередь, источник телеканала РЕН ТВ, пострадавшему оторвало конечности, и он в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

По предварительной версии, причиной случившегося послужила детонация находившегося в машине газового баллона.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в подмосковной Шатуре спасатели предотвратили взрыв горящей машины с газовым двигателем. Как позже рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса, вначале пожарные сбили пламя с кабины, но газ в баллонах всё ещё мог взорваться. Тогда они подлезли под раму грузовика и перекрыли краны подачи газа, а после полностью ликвидировали пожар.

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#автомобиль
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#пострадавший
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В ЕС сообщили о захвате пиратами сухогруза у побережья Сомали
13 марта 2024, 23:14

Фото: iStock/Dr_Verner

Военно-морская миссия Евросоюза Atalanta подтвердила нападение пиратов на судно у берегов Сомали. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление миссии в соцсети X. Инцидент произошел с торговым cухогрузом MV Abdullah, шедшим под флагом Бангладеш.
«Операция Atalanta подтверждает инцидент с нападением пиратов на торговое судно Abdullah, шедшее под флагом Бангладеш», — говорится в сообщении.

Как отметили в миссии, членам экипажа сухогруза, который следовал с углем на борту из Мозамбика в Дубай, ничего не угрожает, ситуация на борту контролируется. При этом один корабль Atalanta следует за захваченным судном, а сама миссия находится в постоянном контакте с властями Бангладеш, Сомали и партнерами по поддержанию морской безопасности в этом районе (включая индийские ВМС).

Ранее индийская газета Business Standard написала о том, что около 50 пиратов захватили судно MV Abdullah с 23 членами экипажа вблизи побережья Сомали, в 600 морских милях от Могадишо.

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#судно
#происшествие
#евросоюз
#сша
#корабль
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СК завел дело после избиения женщины-таксиста в Подмосковье
13 марта 2024, 20:22

Фото: istock / Andranik Hakobyan

Следственные органы начали расследование уголовного дела по факту преднамеренного уничтожения имущества в отношении мужчины, который напал на женщину-таксиста в Подмосковье в результате дорожного конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.
«Главе ведомства будет представлен отчет о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с конфликтом на дороге в Московской области... Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области ведется расследование уголовного дела по статье 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение имущества)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, СК РФ запросил передачу материалов дела о совершении хулиганства в отношении девушки из МВД для дальнейшего рассмотрения в своем производстве.

Ранее в ГУ МВД России заявили, что полиция начала расследование уголовного дела в отношении мужчины, который выбежал из своего автомобиля и напал на женщину-таксиста в Подмосковье. В ведомстве уточнили, что 8 марта около 21.00 мужчина ехал в такси в качестве пассажира. Нападавшим оказался местный житель 1981 года рождения. По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации о хулиганстве.

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#telegram
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Суд оштрафовал Viber за отказ удалить запрещенный контент
13 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/HStocks

Таганский районный суд Москвы оштрафовал мессенджер Viber на 800 тысяч рублей за отказ удалить размещенную информацию. Об этом сообщает пресс-служба суда.
По предоставленным данным, мессенджер признали виновным в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России. По этой статье нарушителям назначается административное наказание в виде штрафа.

Viber летом прошлого года уже был оштрафован по аналогичной статье КоАП. Тогда компании пришлось выплатить 1 миллион рублей. Основанием для этого стала публикация запрещенного контента — недостоверной информации о российско-украинском военном конфликте, а также о количестве потерь и жертв среди военнослужащих и гражданского населения.

Напомним, что согласно действующему законодательству РФ, за неудаление юрлицом запрещенной информации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

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#суд
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#мессенджеры
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В Подмосковье поймали серийного поджигателя машин
13 марта 2024, 17:22

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мужчину, который поджигал колёса у припаркованных машин, задержали в Московской области благодаря видеокамерам системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности региона.
«Злоумышленник орудовал на территории Ленинского городского округа. Он приобретал специальную жидкость для розжига, пропитывал ей ткань и использовал для поджигания колёс», — говорится в сообщении.
Вандал успел испортить три автомобиля и запалить четвёртый, однако последний автомобиль потушил вовремя подошедший дворник. Действия злоумышленника были зафиксированы камерами областной системы «Безопасный регион», благодаря чему удалось установить его личность.

Поджигателя взяли его под стражу и завели против него уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

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#машины
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Ракетную опасность объявили в Воронежской области
13 марта 2024, 17:12

Фото: iStock/Photoboyko

На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он успокоил всех, что силы ПВО находятся наготове и призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Глава региона также предупредил население быть готовыми укрыться в комнате без окон. При этом, находясь на улице, стоит спуститься на парковку, в подземный переход или укрыться в здании.

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#пво
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Гладков рассказал о последствиях атак беспилотников на город
Гладков: в Белгороде после атаки БПЛА пострадали семь квартир и два дома
13 марта 2024, 17:06

Фото: сайт Кремля

В течение суток после атаки беспилотников в Белгороде пострадали несколько объектов, включая администрацию города, семь квартир, два частных дома, два коммерческих объекта и десять автомобилей.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале, отметив, что противник использовал пять беспилотных летательных аппаратов.

«Противник атаковал город Белгород с помощью пяти БПЛА... Повреждены здание администрации, семь квартир в одном многоквартирном доме, два частных дома, два коммерческих объекта, здание торговой организации и 10 легковых автомобилей», — написал он.
По данным губернатора, в результате пострадали четыре человека. Две женщины были госпитализированы: одна получила осколочные ранения различных частей тела, вторая — ранения головы. Двое других пострадавших получили медицинскую помощь на месте и не потребовали госпитализации.

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#пво
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В Москве дочь рассказала полиции об отце, который курит травку
13 марта 2024, 14:48

Фото: iStock/shironosov

В Москве девочка пожаловалась полиции на своего отца, который регулярно курит травку в квартире. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, сотрудники ОДН совершили профилактический визит к 14-летней школьнице из Зеленограда, которая воспитывается отцом. Она рассказала им, что папа регулярно курит марихуану в квартире, а ей не нравится этот запах.

После чего сотрудники пошли уточнить данную информацию у мужчины, который почти сразу сознался и отдал остатки наркотического вещества полицейским. Те уже отправили наркотик на экспертизу.

Теперь мужчине грозит тюрьма, а девочке – детский дом.

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