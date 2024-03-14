РИА Новости: Умер патриарх Болгарской православной церкви Неофит

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Патриарх Болгарской православной церкви (БПЦ), митрополит Софийский Неофит скончался на 79-м году жизни, сообщает Болгарское национальное телевидение
Смерть патриарха произошла из-за полиорганной недостаточности после продолжительной болезни. БПЦ призвала православных христиан к искренней молитве и выразила благодарность медикам.
Ранее о смерти главы БПЦ сообщил митрополит Антоний
Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года и прошел обучение в различных духовных академиях. Он занимал различные должности в церкви, включая протосингела Софийской митрополии и ректора Духовной академии, а в 2013 году он был избран патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.
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Ранее о смерти главы БПЦ сообщил митрополит Антоний
«Бог да простит Его Святейшество болгарского патриарха Неофита! Он останется незабываем в наших сердцах с его любовью, благостью, смирением и терпением! Светлой дороги, святейший владыка», — написал он.
Патриарх Неофит родился 15 октября 1945 года и прошел обучение в различных духовных академиях. Он занимал различные должности в церкви, включая протосингела Софийской митрополии и ректора Духовной академии, а в 2013 году он был избран патриархом Болгарским и митрополитом Софийским.
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