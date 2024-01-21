Умер экс-председатель парламента КНДР Цой Тхэ Бок

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Скончался 93-летний бывший председатель верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок.
Об этом информирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Сообщается, что лидер КНДР Ким Чен Ын почтил его память. От его имени возложили венок. Лидер КНДР выразил соболезнования семье и близким Цой Тхэ Бока, который внес значительный вклад в революционное дело и был ветераном партии.
Цой Тхэ Бок занимал должность председателя верховного народного собрания КНДР 20 лет: с 1998 по 2019 год. Hankyung пишет, что бывший политический деятель умер от инфаркта.
Накануне сообщалось о том, что 57-летний российский актер Алексей Сдобнов был обнаружен мёртвым в своём автомобиле. Об этом сообщил его продюсер и кастинг-директор Наталия Бочарова. Сообщается, что Алексей Сдобнов ехал домой в ночь с 12 на 13 января. Во время пути он скончался в автомобиле. С актером простились 16 января в Подмосковье.
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Цой Тхэ Бок занимал должность председателя верховного народного собрания КНДР 20 лет: с 1998 по 2019 год. Hankyung пишет, что бывший политический деятель умер от инфаркта.
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Мария Фирсова