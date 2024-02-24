Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев

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В Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.
Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.
Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.
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Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.
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Анастасия Чинкова