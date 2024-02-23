РКН предупредил об утечке 500 млн записей о россиянах после крупного происшествия

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С начала 2024 года в сеть утекло более 510 миллионов записей о гражданах России, из которых 500 миллионов были изъяты в ходе одного инцидента. Об этом сообщил информационному агентству ТАСС заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер.
«Всего утекло 510 миллионов, из них 500 [миллионов] – это одна утечка. Мы ее сейчас расследуем», – сказал он.
Сравнивая 2022 и 2023 годы, Вагнер отметил, что хотя количество утечек данных увеличилось, их объем снизился.
«А в этом году одним этим случаем покрыли практически весь предыдущий год», – отметил он.
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Александр Климов