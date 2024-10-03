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Родителей, пропустивших младенца через мясорубку, осудили в Ростове-на-Дону

03 октября 2024, 09:17
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор родителям, которых обвиняли в жестоком убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь дома, убили восьмимесячную дочь и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Они расчленили тело малышки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере.

По словам матери убитой, якобы к ним в квартиру проникли неизвестные, усыпили их, а когда супруги проснулись, то увидели, что дочь похитили. Фигуранты дела были задержаны, в их квартире нашли останки тела младенца.



Против преступников возбуждено уголовное дело. Отца девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Его жена отправится в ИК общего режима на 13 лет.

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Власти раскрыли судьбу сгоревшего музыкального театра в Хабаровске
Хабаровский губернатор Деменшин: сгоревший музыкальный театр восстановят
03 октября 2024, 09:06

Фото: iStock/Distortion Media

Хабаровский краевой музыкальный театр, который почти полностью сгорел, будет восстановлен. Об этом сообщил руководитель Хабаровского края Дмитрий Деменшин в Telegram-канале.
Деменшин отметил, что сейчас необходимо набраться терпения тем, кто «болеет душой за музтеатр». Руководитель также поручил проверить, контролировалась ли во время ремонта крыши противопожарная безопасность.

Сегодня вечером, 3 октября, Деменшин проведет заседание оперштаба.

Напомним, пожар произошел в театре Хабаровска. Спустя некоторое время в здании обрушилась крыша. Огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров, три человека смогли самостоятельно эвакуироваться.

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#хабаровский край
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Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене
03 октября 2024, 08:46

Фото: iStock/gorodenkoff

20-летний Никита Журавель, который был осужден за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Волгоградской области.
Отмечается, что обвинения Журавелю предъявлены согласно ст. 275 УК РФ. Вину осужденный полностью признал. Примечательно, что во время слушаний по делу он многократно извинялся за совершённое преступление и подчёркивал, что сделал это за денежное вознаграждение по заданию СБУ.

Уточняется, что ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Согласно информации следствия, Журавель через мессенджер сам предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины.

Ранее Журавель сообщил в суде, что изучает Коран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Пожар в театре в Хабаровске локализовали на четырех тысячах «квадратах»
03 октября 2024, 07:49

Фото: istockphoto/grafoto

Пожар в театре музыкальной комедии Хабаровска был локализован на площади 4000 квадратных метров, одна женщина госпитализирована. Об этом информирует МЧС России.
В четверг утром в Хабаровске произошел пожар в театре музыкальной комедии. Площадь возгорания увеличилась с 1 до 4 тысяч квадратных метров, обрушились фасад и наружная стена здания, также были слышны несколько взрывов. По уточненным данным краевого управления МЧС, было эвакуировано шесть баллонов — два газовых и четыре кислородных. Дорога возле театра перекрыта, организован объезд по соседним улицам.

«Пожар в Хабаровске локализован на 4 тысячах «квадратов»... Двум мужчинам медицинская помощь оказана на месте. Женщина получила травму, ее госпитализировали. Причину пожара установят эксперты МЧС России», — отмечается в сообщении.

Предварительно пожарные указали, что причиной возгорания стали ремонтные работы. Глава региона, находясь на месте происшествия, заявил, что обратится к правоохранительным органам с просьбой провести правовую оценку случившегося. Он также добавил, что объект будет восстановлен.

В Нижнем Тагиле подожгли квартиру пенсионерки, помогающей бойцам СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#происшествия
#режим
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ТАСС: четыре фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холл» оказались боевиками «Вилаят Хорасан»
03 октября 2024, 06:53

Фото:istock/Tero Vesalainen

Этапированные из Дагестана в Москву фигуранты уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» были членами террористической группировки «Вилаят Хорасан«», запрещенной в России.
Согласно документам, один из эпизодов дела касается участия четырех обвиняемых в деятельности группировки, входящей в состав "Исламского государства" (ИГ), также запрещенного в РФ. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Теракт произошел 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Нападавшие открыли огонь по людям из автоматического оружия и подожгли зрительный зал, в результате чего погибло 145 человек. Следствие утверждает, что у него есть основания полагать, что каждый из обвиняемых, находясь на свободе, мог бы координировать свои действия с соучастниками, а также угрожать свидетелям и другим участникам дела, которые уже дали показания против них.

Ранее сообщалось, что фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» начали давать изобличающие показания друг на друга в суде. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении журналистов.

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#теракт
#следствие
#человек
#новости
#рф
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В Воронеже неизвестные разрушили Аллею памяти Жириновского
ЛДПР: в Воронеже сломали несколько деревьев и табличку на аллее Жириновского
03 октября 2024, 05:30

Фото: istock/ViktoriiaNovokhatska

В Воронеже неизвестные лица разрушили Аллею памяти Владимира Жириновского, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя координатора регионального отделения ЛДПР Даниила Рязанцева.

«Недавно неизвестные сломали несколько деревьев и табличку», — сообщил Рязанцев.
Аллея была создана в 2022 году на территории Московского сквера в Коминтерновском районе Воронежа. На месте было высажено 20 клёнов. По факту вандализма подано заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии. Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, который был похож по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.

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Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие

Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей

В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
#преступление
#проверка
#розыск
#служба
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Крупное ДТП с автобусом под Белгородом: есть погибшие
03 октября 2024, 04:02

Фото: istock/Bilanol

В районе села Великомихайловка Белгородской области произошло серьезное ДТП, в результате которого автобус столкнулся с грузовиком.
По данным ЕДДС Новооскольского городского округа, погибли четыре человека, еще 12 получили травмы различной степени тяжести.

Восемь пострадавших были госпитализированы, в том числе один подросток, доставленный в детское отделение города Белгород. Рейсовый автобус Ford, следовавший по маршруту «Белгород-Алексеевка», столкнулся с грузовым автомобилем на повороте.

Ранее сообщалось, что беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге. Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.

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#Белгород
#минобороны
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Гендиректор компании-подрядчика Минобороны обвинен в налоговых махинациях на 125 млн рублей
03 октября 2024, 03:25

Фото: istock/Rawf8

Алексей Маткин, гендиректор АО «1015 УСМР», компании-подрядчика Министерства обороны, стал фигурантом уголовного дела по подозрению в налоговых махинациях.
По данным следствия, Маткин и другие лица применяли схемы для уклонения от уплаты налогов, используя фирмы-однодневки.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, с 2019 по 2021 год компания уклонилась от налогов на сумму более 125 млн рублей. Следователи утверждают, что искусственно создавались налоговые вычеты по НДС и занижалась налогооблагаемая база по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу. Пашаеву грозит до 10 лет колонии.

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#подмосковье
#арест
#следователи
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В массовом ДТП на КАД в Петербурге погибла беременная женщина
02 октября 2024, 22:50

Фото: istock/Motortion

Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась в больнице после серьезного ДТП на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге.
Авария произошла на 64-м километре внешнего кольца в Пушкинском районе, где Infiniti столкнулся с тремя другими автомобилями.

По информации регионального главка МВД, 22-летний водитель Infiniti, муж погибшей, перестраиваясь вправо, не убедился в безопасности маневра и последовательно столкнулся с автомобилями Chevrolet, Volvo и Toyota. В результате аварии он был госпитализирован с травмами средней тяжести, а двое пассажиров, включая его беременную жену, находились в тяжелом состоянии.

Позднее поступило сообщение из медучреждения о смерти женщины, которая находилась на шестом месяце беременности. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 3 УК РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть по неосторожности. Водитель покинул больницу самостоятельно, и полиция принимает меры для его задержания.

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Похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области
Shot: похитителя кенгуру из российских зоопарков взяли во Владимирской области
02 октября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/blinow61

Предполагаемый похититель кенгуру из зоопарков России задержан во Владимирской области. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас злоумышленника допрашивают. Им оказался мужчина-карлик, сначала правоохранители думали, что он ребенок.
Задержанный, что называется, «спалился» на том, что его номер зафиксировали в районе обоих преступлений. При нем была сумка с двумя кенгурятами, один из которых умер. Второго фигурант хотел выменять на редкую обезьяну. Ее переправят в зоопарк Ярославля.

Известно, что сейчас на кенгуру высокий спрос на черном рынке. Животных берут в зоопарки-частники, или, чтобы продать мясо.

Ранее сообщалось, что мигрант приставал к жительнице Подмосковья в ее квартире.

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