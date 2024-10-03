Родителей, пропустивших младенца через мясорубку, осудили в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону суд вынес приговор родителям, которых обвиняли в жестоком убийстве восьмимесячной дочери. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, в апреле 2023 года супруги, находясь дома, убили восьмимесячную дочь и «предприняли действия, направленные на сокрытие тела». Они расчленили тело малышки в мясорубке, разложили его по полиэтиленовым пакетам и спрятали в морозильной камере.
По словам матери убитой, якобы к ним в квартиру проникли неизвестные, усыпили их, а когда супруги проснулись, то увидели, что дочь похитили. Фигуранты дела были задержаны, в их квартире нашли останки тела младенца.
Против преступников возбуждено уголовное дело. Отца девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Его жена отправится в ИК общего режима на 13 лет.
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По словам матери убитой, якобы к ним в квартиру проникли неизвестные, усыпили их, а когда супруги проснулись, то увидели, что дочь похитили. Фигуранты дела были задержаны, в их квартире нашли останки тела младенца.
Против преступников возбуждено уголовное дело. Отца девочки приговорили к 15 годам лишения свободы. Его жена отправится в ИК общего режима на 13 лет.
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Екатерина Коршунова