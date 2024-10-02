В Москве трое мигрантов изнасиловали девушку и выкинули из окна

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В Москве 22-летняя девушка выпала из окна 6 этажа. По версии следствия, падению предшествовали действия сексуального характера и изнасилование, которые произошли в квартире. Об этом информирует Telegram-канал «Mash на Мойке».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Заставская. Сразу после случившегося группа молодых людей попыталась скрыть следы преступления. Мужчины хотели погрузить пострадавшую в машину и увезти с места.
Отмечается, что на месте происшествия были задержаны трое граждан Кыргызстана, двум из которых 22 года, а одному — 21. Однако вскоре их отпустили, так как они заявили о своей непричастности к произошедшему.
По данным канала, девушка была госпитализирована с серьезными травмами. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы продолжают расследование. Им удалось выяснить, что падению из окна предшествовало изнасилование и действия сексуального характера.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что на месте происшествия были задержаны трое граждан Кыргызстана, двум из которых 22 года, а одному — 21. Однако вскоре их отпустили, так как они заявили о своей непричастности к произошедшему.
По данным канала, девушка была госпитализирована с серьезными травмами. В настоящее время она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы продолжают расследование. Им удалось выяснить, что падению из окна предшествовало изнасилование и действия сексуального характера.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемых в незаконной легализации тысячи мигрантов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова