Осужденного за сожжение Корана Журавеля обвинили в госизмене

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20-летний Никита Журавель, который был осужден за сожжение Корана, обвиняется в государственной измене. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Волгоградской области.
Отмечается, что обвинения Журавелю предъявлены согласно ст. 275 УК РФ. Вину осужденный полностью признал. Примечательно, что во время слушаний по делу он многократно извинялся за совершённое преступление и подчёркивал, что сделал это за денежное вознаграждение по заданию СБУ.
Уточняется, что ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Согласно информации следствия, Журавель через мессенджер сам предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины.
Ранее Журавель сообщил в суде, что изучает Коран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что ему грозит лишение свободы на срок до двадцати лет. Согласно информации следствия, Журавель через мессенджер сам предложил сотрудничество представителю службы безопасности Украины.
Ранее Журавель сообщил в суде, что изучает Коран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова