Родителям ребенка-инвалида не дали въехать в российскую больницу, поэтому отец нес его на руках
Прокуратура проводит проверку из-за отказа родителям тяжелобольного ребенка во въезде на территорию больницы во Владивостоке.
Как сообщает краевое надзорное ведомство, в социальных сетях распространили информацию о том, что семье не разрешили подъехать на машине к паллиативному отделению Краевой клинической детской больницы №2, чтобы забрать ребенка-инвалида. В результате отцу пришлось нести малыша на руках до автомобиля, оставленного за шлагбаумом.
В ходе проверки оценят качество оказания медицинской помощи, соблюдение прав пациентов и их законных представителей, а также действия должностных лиц, отвечающих за пропускной режим. Кроме того, прокуратура проверит обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам инфраструктуры и состояние доступной среды в медучреждении.
В краевом минздраве сообщили, что ситуацию уже подробно разобрали.
«Несмотря на то, что в медицинских учреждениях действуют ограничения, связанные с антитеррористическими мероприятиями, существует ряд жизненных обстоятельств, требующих содействия медицинских работников. Руководство медучреждения принесло родителям извинения. Сотрудникам больницы проведён инструктаж по недопущению подобных ситуаций», — отметили в ведомстве.В министерстве также призвали родителей в аналогичных ситуациях обращаться напрямую к руководству медучреждений.