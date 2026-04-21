Поезда не ходят между «Парком культуры» и «Бульваром Рокоссовского»
Движение поездов на Сокольнической линии Московского метро приостановили на участке от «Парка культуры» до «Бульвара Рокоссовского».
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Пассажирам рекомендовали использовать для поездок другие линии подземки. Ранее обозреватели информировали о временном увеличении интервалов движения на центральном участке «красной» ветки в связи с проверкой состава.
Перед этим в Москве задержали несовершеннолетних, устроивших драку с ножом в переходе станции метро «Калужская». Как уточнили в МВД, конфликт между молодыми людьми начался в вагоне поезда, после чего продолжился в подземном переходе. Пострадавшие — мужчины 2000 и 2006 годов рождения — рассказали полицейским, что на них напали двое неизвестных и избили.
Правоохранители оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личности нападавших. Один родился в 2010 году, второй — в 2009-м.
