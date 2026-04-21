Восемь человек пострадали при пожаре в доме, в котором снимали «Иронию судьбы»

21 апреля 2026, 08:55

Число пострадавших при пожаре в доме, где снимали фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», выросло с пяти до восьми человек. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.





Всех пострадавших доставили в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.



О том, что в многоэтажке на проспекте Вернадского в Москве загорелась одна из квартир, стало известно вчера, 21 апреля. Огонь распространился на площади около 60 квадратных метров.



Ранее сообщалось, что в Нижегородской области при пожаре в многоквартирном жилом доме погибли четыре человека.