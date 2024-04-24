Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

Вместе с замминистра обороны России Тимуром Ивановым также задержали ещё несколько человек, которые были причастны к передаче денег в «сложной цепочке посредников». Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ходом расследования.