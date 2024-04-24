Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

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Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заявил, что РФ в ситуации с атакой на подмосковный «Крокус Сити холл» столкнулась с тщательно спланированным терактом, который был реализован с помощью международной пособнической сети. Об этом Чиханчин сообщил в рамках форума «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма».
По словам директора Росфинмониторинга, исполнители теракта в «Крокусе» были обеспечены транспортом, оружием, а также путями отступления.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в подмосковном «Крокус Сити холле» не должен уйти от справедливого возмездия.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
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Екатерина Коршунова