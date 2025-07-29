Росгвардейцы спасли пострадавших в серьезной аварии на МКАДе

29 июля 2025, 17:44

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Бойцы отряда специального назначения «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве проявили высокую готовность и профессионализм, придя на помощь участникам серьезного ДТП на МКАДе.





Столкновение четырех автомобилей привело к тому, что одна машина перевернулась, создав угрозу возгорания. Спецназовцы быстро наложили жгут и стерильную повязку на руку пострадавшего, записали точное время первой помощи прямо на коже мужчины, чтобы врачи скорой могли точно ориентироваться.





«Бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего в одну из городских больниц. По последним данным, жизни и здоровью молодого человека ничего не угрожает», — отметили в ведомстве.