Злоумышленник устроил драку в отделении банка в Петербурге

29 июля 2025, 16:32

Молодой человек бросил дымовую шашку и устроил драку в банке в Петербурге

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в отделении банка молодой человек кинул дымовую шашку и устроил драку, сообщает издание «78.ru».