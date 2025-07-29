Злоумышленник устроил драку в отделении банка в Петербурге
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга в отделении банка молодой человек кинул дымовую шашку и устроил драку, сообщает издание «78.ru».
Дебошира задержали сотрудники Росгвардии. По предварительным данным, молодому человеку 27 лет. Остальные обстоятельства преступления пока не установлены.
Ранее в Северной столице произошёл конфликт двух 14-летних школьников, закончившийся серьёзными травмами. Так, девочка встретилась со своим бывшим молодым человеком, чтобы обсудить причины размолвки. Однако, в пылу разгоревшейся ссоры парень брызнул содержимое перцового баллончика в бывшую подругу, а затем выстрелил ей в спину из аэрозольного пистолета. Потерпевшая с ожогом спины незамедлительно обратилась в травмпункт, а мать девочки написала заявление в полицию.
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