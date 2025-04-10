Росгвардейцы в Москве задержали участников драки в ресторане

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В Зеленоградском административном округе столицы росгвардейцы задержали троих мужчин, устроивших потасовку в ресторане, в результате которой пострадал один из работников заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
После получения сигнала «Тревога» с охраняемого объекта экипаж Росгвардии оперативно прибыл на место преступления. Правоохранители выяснили, что между персоналом и гостями вспыхнул конфликт, в ходе которого один из посетителей бросил тарелку в сотрудника службы безопасности, серьёзно поранив ему голову.
Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали двух 29-летних и 30-летнего гостей столицы, которые были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику экстренно оказали медицинскую помощь – сейчас его жизни никто не угрожает.
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Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали двух 29-летних и 30-летнего гостей столицы, которые были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Пострадавшему охраннику экстренно оказали медицинскую помощь – сейчас его жизни никто не угрожает.
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Анастасия Чинкова