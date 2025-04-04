Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге ж/д инфраструктуры в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве
Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в столице. В ведомстве предоставили видео задержания.
Правоохранителям поступил сигнал, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на перегоне «Яуза-Ростокино» Ярославского направления МЖД. Позже стражи порядка установили злоумышленников. Одного из них ранее судили по статье о наркотиках, а еще двое — несовершеннолетние. По словам задержанных, они пошли на преступление за деньги, которые им пообещал незнакомец в мессенджере. Открыто уголовное дело, следователи разбираются в деталях.
Ранее сегодня днем стало известно, что подростки в Подмосковье устроили погоню на угнанной машине.
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Никита Кротов