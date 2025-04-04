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Росгвардия задержала подозреваемых в поджоге ж/д инфраструктуры в Москве

Видео: ГУ Росгвардии по г. Москве

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в поджоге железнодорожной инфраструктуры в столице. В ведомстве предоставили видео задержания.
Правоохранителям поступил сигнал, что неизвестные попытались поджечь релейный шкаф на перегоне «Яуза-Ростокино» Ярославского направления МЖД. Позже стражи порядка установили злоумышленников. Одного из них ранее судили по статье о наркотиках, а еще двое — несовершеннолетние. По словам задержанных, они пошли на преступление за деньги, которые им пообещал незнакомец в мессенджере. Открыто уголовное дело, следователи разбираются в деталях.

Ранее сегодня днем стало известно, что подростки в Подмосковье устроили погоню на угнанной машине.

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#новости
Женщина сняла видео для взрослых с сыном-подростком и отправила его незнакомцу
04 апреля 2025, 17:53

Фото: iStock/SB Arts Media

В Воронежской области женщина сняла на камеру, как занимается сексом с 13-летним сыном, после видео отправила мужчине, с которым недавно познакомилась в социальной сети.
Как сообщает в телеграм-канале РЕН ТВ, после того как мужчина посмотрел видео, он обратился в правоохранительные органы. Женщину задержали, возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Известно, что сын задержанной учится в шестом классе. Его мать не работала и не общалась с мужем. Кроме того, в семье ещё трое детей — два мальчика и девочка.

Ранее телеграм-канал «Осторожно, новости» писал, что под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.

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В Челябинской области подростки снимали «порно» с девочкой, имеющей особенности развития
04 апреля 2025, 17:26

Фото: iStock/Motortion

Под Миассом (Челябинская область) школьники заставили 12-летнюю девочку с особенностями развития раздеться догола на морозе, сняли с ней видео и избили.
Подростки остановили съёмку после того, как у девочки пошла кровь. Местные жители рассказали, что видео разошлось по чатам, родители требовали наказать школьников.

Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», об издевательствах над девочкой стало известно в конце января, о чудовищном инциденте писали местные СМИ.

СК возбудил уголовное дело, подростков-извергов временно отстранили от занятий и пообещали отправить их в исправительный центр. По словам родителей других учеников, те, кто издевался над девочкой, вернулись в школу, а суд отказался отправлять их в спецприёмник из-за возраста.
«Родители не удовлетворены работой, которая была проведена. После случился ещё один такой инцидент, то есть проблема не единичная», — рассказали «Осторожно, новости» родители.
Директор школы записала обращение в связи с негодованием родителей. По её словам, учителя с самого начала выступали за то, чтобы отправить подростков в спецприёмник, но суд отказал.

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Студента из Марокко арестовали после поножовщины в казанском общежитии
04 апреля 2025, 16:13

Фото: iStock/SeventyFour

В Казани суд арестовал 21-летнего студента из Марокко, который устроил поножовщину в общежитии на улице Журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Иностранца отправили в СИЗО на два месяца.
По данным «Татар-информа», все произошло в минувший понедельник, 31 марта, когда подозреваемый поссорился с 17-летним студентом из Туниса. Во время скандала марокканец схватился за нож и ударил несовершеннолетнего в грудь, голову и руки.
«Раненого парня увезли в ДРКБ, его обидчик сбежал. По данным источника агентства, задержали его ночью в Нижегородской области. Оба парня — студенты одного из казанских вузов», — говорится в материале.
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В Амурской области женщина избивала своих детей и отправляла мужу видео
04 апреля 2025, 16:02

Фото: iStock/Rawf8

Полицейские задержали 31-летнюю жительницу села Чигири Амурской области, которая избивала своих детей и отправляла видео с издевательствами мужу. Об этом сообщили в СК РФ по региону.
По данным ведомства, мать с марта по апрель неоднократно избивала собственных детей, записывала свои действия на камеру и отправляла видео мужу, который находился в Биробиджане. Мужчина обратился в полицию.

«На допросе обвиняемая вину в систематическом причинении физических страданий своим детям признала», — говорится в сообщении.

Детей у женщины изъяли и поместили в социальную палату медицинского учреждения. Обвиняемую задержали. Решается вопрос о мере пресечения.

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В Кузбассе возбудили уголовное дело после обрушения стены жилого дома
04 апреля 2025, 15:59

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В Кузбассе возбудили уголовное дело по статье о халатности после обрушения стены жилого дома в Гурьевске. Об этом сообщают региональные следственный комитет и прокуратура. У здания также обнаружили признаки аварийности и рекомендовали провести расселение жителей.
«Будут установлены все обстоятельства произошедшего, изучена соответствующая техническая документация, допрошены должностные лица администрации Гурьевского городского округа», — передает «Сiбдепо» сообщение правоохранителей.
В то же время глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки состояния автомобильного моста в московской деревне Санино, на который жаловались местные жители. Как сообщает АГН «Москва», в соцсетях разместили обращение, что переправа через Сетовку, построенная больше 50 лет назад, медленно разрушается — осыпаются опоры, покрытие усеяно трещинами и повреждениями.
«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Ярославу Александровичу Яковлеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки», — приводит агентство заявление ведомства.
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