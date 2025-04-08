Подмосковные росгвардейцы задержали самонадеянного похитителя обуви из магазина

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
В Одинцове росгвардейцы задержали местного жителя, укравшего из сетевого магазина обувь. Об инциденте рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Правоохранители получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в охраняемом гипермаркете в крупном торговом комплексе. Прибыв на место, росгвардейцы выяснили, что неизвестный выбрал подходящую пару кроссовок и, не обращая внимания на персонал магазина, направился с неоплаченной коробкой к выходу, минуя кассы», – рассказали в пресс-службе.Далеко уйти у злоумышленника не вышло – на выходе его задержали сотрудники вневедомственной охраны. 38-летнего мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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Лора Луганская