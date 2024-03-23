Росгвардия не обнаружила взрывчатки на парковках около «Крокуса»

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Росгвардия завершила досмотр парковок около красногорского «Крокуса» и не обнаружила там ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 40 человек погибли, более 145 пострадали (в их числе семеро детей). СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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