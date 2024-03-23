В подмосковные больницы госпитализировали 37 человек в результате теракта

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33 человека были госпитализированы в больницу в Московской области после теракта в ТЦ «Крокус Сити Холл», сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.
«Госпитализировано – 33 человека, из них детей – 1», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть один ребенок, получивший ранение.
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Александр Климов