Петербургский пенсионер забыл 700 тысяч рублей в автобусе
В Петербурге пенсионер забыл в автобусе рюкзак с 700 тысячами рублей наличными, важными документами и банковскими картами. Об этом сообщает «МК в Питере».
Инцидент произошёл 7 июля в автобусе, следующем по маршруту в Петроградском районе. 77-летний местный житель, сойдя на остановке, обнаружил, что забыл на сидении рюкзак, в котором лежала крупная сумма денег, важные документы и несколько банковских карт. Однако, когда он вернулся в автобус, вещей на его месте уже не было.
Пострадавший подал заявление в полицию. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
Обстоятельства инцидента уточняются. Возможно, расследованию помогут записи с камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса.
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