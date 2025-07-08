Владелицу сгоревшего на парковке в Москве электромобиля экстренно госпитализировали
SHOT: хозяйка сгоревшей на столичной парковке машины Zeekr находится в больнице
Владелицу сгоревшего на Бескудниковском бульваре (в Москве) электромобиля Zeekr экстренно госпитализировали. Женщине стало плохо после увиденного, сообщает телеграм-канал SHOT.
Уточняется, что пострадавшая купила машину недавно за 7 млн рублей.
По предварительной информации, на столичной парковке загорелось 8 машин после того, как мужчина решил починить свой автомобиль марки Ford рядом с машинами соседей. Произошло короткое замыкание, начался пожар.
Ранее в Южном порту Москвы, в районе Печатники, произошёл пожар на прогулочном теплоходе «Егорий».
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