Владелицу сгоревшего на парковке в Москве электромобиля экстренно госпитализировали

SHOT: хозяйка сгоревшей на столичной парковке машины Zeekr находится в больнице
Фото: iStock/trikolor

Владелицу сгоревшего на Бескудниковском бульваре (в Москве) электромобиля Zeekr экстренно госпитализировали. Женщине стало плохо после увиденного, сообщает телеграм-канал SHOT.



Уточняется, что пострадавшая купила машину недавно за 7 млн рублей.



По предварительной информации, на столичной парковке загорелось 8 машин после того, как мужчина решил починить свой автомобиль марки Ford рядом с машинами соседей. Произошло короткое замыкание, начался пожар.

Ранее в Южном порту Москвы, в районе Печатники, произошёл пожар на прогулочном теплоходе «Егорий».

Анастасия Чубина

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