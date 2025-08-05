Российская школьница забеременела от полицейского: после возбуждения дела он ушел на фронт

05 августа 2025, 09:53

Депутат Альшевских: школьница забеременела от майора полиции из Алапаевска

Фото: iStock/blinow61

15-летняя девочка забеременела после встречи с майором полиции из Алапаевска. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем телеграм-канале.





По его словам, сотрудник МВД покинул город после возбуждения уголовного дела, не дожидаясь результатов предварительного следствия. Десять лет назад его отстранили от занимаемой должности. Парламентарий не исключает, что полицейский мог надругаться над школьницей.



Он также рассказал, что россиянин отправился на фронт — он смог заключить контракт, так как местные следователи вменили ему менее тяжкую статью, «чем следовало».





«Законодательство позволяет тем, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, искупить свою вину перед Родиной», — отметил Альшевских.