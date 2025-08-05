В Красноярске иностранный рабочий погиб при падении с 17-го этажа на стройке
Вечером 4 августа около 23 часов произошло трагическое происшествие на стройплощадке жилого комплекса на улице Аэровокзальная в Красноярске. По сообщениям Главного Следственного Управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в результате падения с высоты 17-го этажа погиб 23-летний иностранный рабочий.
Сообщается, что мужчина находился на платформе для подачи бетона, прикрепленной к подъёмному крану, выполняя работу по заливке бетонного раствора на верхних этажах возводимого здания. Из-за неисправности механизма подъёма платформа внезапно потеряла устойчивость, что привело к её резкому опусканию. Пострадавшему рабочему не удалось удержаться на конструкции, и он сорвался вниз. Получив тяжёлые травмы, мужчина скончался на месте происшествия.
Следственными органами установлено, что потерпевший являлся иностранным гражданином, занимавшим должность разнорабочего на данном строительном объекте. Выясняются обстоятельства официального оформления погибшего на предприятии-подрядчике строительства. Возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации — нарушение требований охраны труда, приведшее к смерти работника. Следствием будут проведены комплексные мероприятия, включая судебно-медицинские экспертизы и допрос свидетелей, с целью полного выяснения всех обстоятельств трагедии.
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