В Красноярске иностранный рабочий погиб при падении с 17-го этажа на стройке

05 августа 2025, 08:10

Фото: iStock/Motortion

Вечером 4 августа около 23 часов произошло трагическое происшествие на стройплощадке жилого комплекса на улице Аэровокзальная в Красноярске. По сообщениям Главного Следственного Управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в результате падения с высоты 17-го этажа погиб 23-летний иностранный рабочий.