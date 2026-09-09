Российская туристка сломала голень и ждала помощи несколько часов

09 сентября 2026, 15:03

Baza: российскую туристку в Греции эвакуировали с переломом из каньона Димасари

Фото: istockphoto/mirror-images

В Греции российская туристка получила открытый перелом голени во время прогулки по каньону Димасари и провела несколько часов в ожидании помощи, прежде чем её удалось эвакуировать. Об этом стало известно 9 сентября.