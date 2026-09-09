Российская туристка сломала голень и ждала помощи несколько часов
В Греции российская туристка получила открытый перелом голени во время прогулки по каньону Димасари и провела несколько часов в ожидании помощи, прежде чем её удалось эвакуировать. Об этом стало известно 9 сентября.
Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл с Любовью и её подругой, которые отправились в поход вдоль реки в живописном ущелье. Примерно через час после начала маршрута девушка сорвалась со скалы, упала в воду и ударилась о камень, в результате чего сломала кости левой ноги.
Поскольку в районе каньона не было сотовой связи, подруга пострадавшей была вынужденной оставить её одну и отправиться за помощью. Спасатели прибыли на место только спустя два часа. При этом они отказались делать туристке обезболивающий укол, усомнившись в её словах об отсутствии аллергии на препарат, из-за чего на протяжении всей транспортировки на носилках женщина испытывала сильную боль.
Во время эвакуации Любови пришлось самостоятельно рукой удерживать торчащие отломки костей, чтобы предотвратить их смещение. После доставки к врачам ей зафиксировали повреждённую конечность.
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