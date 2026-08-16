Во Владивостоке туристка истязала баклана ради фото
На мысе Вятлина на Русском острове россиянка схватила баклана и начала истязать. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Женщина примерно 50 лет поймала птицу у воды во время кормёжки. Она силой удерживала её, заламывая крылья, чтобы не дать ей взлететь. Когда баклан попытался вырваться, он клюнул девочку, которая находилась рядом, а россиянка взяла добычу за шею и голову и начала трясти.
Предположительно, отдыхающие приехали на остров как туристы: женщина удерживала птицу ради фото, девочка толкала её на матрасе вдоль пляжа, а позже к ним присоединились взрослый мужчина и подросток с телефоном для съёмки. Птицу мучали около 15 минут. На просьбы отпустить баклана женщина не обращала внимания — ей был нужен кадр.
Читайте также: