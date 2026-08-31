Туристка сгорела в номере отеля в Европе
60-летняя туристка из Испании погибла при пожаре в гостинице в португальском городе Фатима. Об этом сообщает портал Portugal Resident.
Возгорание произошло в номере, где проживала женщина. Она находилась в компании своих соотечественников, остановившихся в отеле в муниципалитете Оурем. На месте работали 28 специалистов и десять единиц техники, они смогли локализовать огонь в пределах комнаты.
Всего на момент ЧП из здания вывели более 50 постояльцев. Сведения о других пострадавших и жертвах в материале не приводятся.
Ранее российские туристы рассказали о лесном пожаре вблизи их отеля в Турции. По их словам, пламя постепенно приближалось к жилым домам и гостиницам, а причина возгорания неизвестна.
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