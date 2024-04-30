Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Школьники напали на двух девочек и выложили видео с издевательствами в сети. Об этом сообщает ASTV.ru.
Инцидент произошел на Сахалине. Ученики четвертого класса, в числе которых была девочка, напали на несовершеннолетних, заставляя их лаять и надевать намордники. Один из злоумышленников натянул сумку на голову одной из девочек и опрокинул на землю, а затем облил ее водой.
Издевательства над сверстниками группа нападавших снимала на видео. Ролик затем был смонтирован и выложен в школьную группу. В начале записи виднеется цифровой код с лозунгом нацистов.
Родители одной из пострадавших обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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Издевательства над сверстниками группа нападавших снимала на видео. Ролик затем был смонтирован и выложен в школьную группу. В начале записи виднеется цифровой код с лозунгом нацистов.
Родители одной из пострадавших обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по данному факту.
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Анастасия Хохлова