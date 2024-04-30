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Российские школьники напали на девочек и выложили видео с нацистской символикой

ASTV: в Холмске школьники напали на девочек и выложили видео с лозунгом нацистов
30 апреля 2024, 09:23
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Школьники напали на двух девочек и выложили видео с издевательствами в сети. Об этом сообщает ASTV.ru.
Инцидент произошел на Сахалине. Ученики четвертого класса, в числе которых была девочка, напали на несовершеннолетних, заставляя их лаять и надевать намордники. Один из злоумышленников натянул сумку на голову одной из девочек и опрокинул на землю, а затем облил ее водой.

Издевательства над сверстниками группа нападавших снимала на видео. Ролик затем был смонтирован и выложен в школьную группу. В начале записи виднеется цифровой код с лозунгом нацистов.



Родители одной из пострадавших обратились в полицию. Правоохранители проводят проверку по данному факту.

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Гладков рассказал о сбитом над Белгородской областью воздушном объекте
Средства ПВО сбили воздушную цель на подлёте к Белгороду
30 апреля 2024, 09:10

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила воздушный объект над территорией Белгородской области. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, воздушная цель была уничтожена на подлете к Белгороду.

В результате происшествия никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений на земле, отметил губернатор.

Прежде в регионе была объявлена ракетная опасность. Гладков обратился к местным жителям с просьбой не подходить к окнам. Он также посоветовал гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами. Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Крым ракетами ATACMS. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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В Казахстане задержали экс-главу МВД
Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о массовых беспорядках
30 апреля 2024, 08:59

Фото: istock / Diy13

Бывший глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев задержан правоохранителями по уголовному делу о массовых беспорядках. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана на своем сайте.
Речь идет о массовых протестах, которые охватили республику в 2022 году. Местные жители вышли на улицы с требованием прекратить завышение цен на газомоторное топливо. Власти Казахстана объявили протестующих террористами, начались столкновения правоохранителей с возмущенной толпой. В результате массовых беспорядков тысячи людей получили ранения.

Тургумбаев, занимающий в 2022 году пост министра МВД, арестован за превышения власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия.

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Во время перестрелки в США погибли трое полицейских
30 апреля 2024, 07:25

Фото: istockphoto/innovatedcaptures

В городе Шарлотт в американском штате Северная Каролина произошла перестрелка. В результате погибли трое правоохранителей, а ещё пятеро получили ранения.
Как сообщает местное полицейское управление в своей социальной сети X (бывший Twitter), погибшие были маршалами США из оперативной группы по розыску беглецов. Кого именно они преследовали, в сообщении не указано. Один из полицейских, получивших огнестрельные ранения, находится в критическом состоянии. Жизни остальных ничто не угрожает.

Инцидент произошёл днём в понедельник, 30 апреля. Известно, что один из подозреваемых в стрельбе по полицейским найден мёртвым. Другие подробности происшествия полицейское управление не раскрывает в интересах расследования.

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#полицейские
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Решили усыпить: В российском городе живодёр подбросил в подъезд изнасиловал кошку
Е1.ru: жильцы дома в Екатеринбурге обнаружили в подъезде изнасилованную кошку
30 апреля 2024, 06:18

Фото: istock / krblokhin

Жители одного из многоквартирных домов Екатеринбурга обнаружили в подъезде изнасилованную кошку. Об этом сообщает местный портал e1.ru.
Как рассказали жильцы дома, искалеченного зверя нашли 29 апреля. Кошка выглядела испуганным, а также её рвало. Камеры видеонаблюдения зафиксировали неизвестного, который скрыл лицо капюшоном. Живодер подбросил кошку в подъезд и скрылся.

Пострадавшую кошку доставили к ветеринарам. После осмотра ветврачи определили, что животное изнасиловали. Посовещавшись, ветеринары приняли решение усыпить животное.

После публикации данным в СМИ о произошедшем узнали в правоохранительных органах. Региональное управление МВД проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове соседи спасли из пожара женщину и кошку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Жителя Приморья задержали за контакты со структурой украинской разведки
ФСБ: житель Приморья задержан за сотрудничество с украинскими националистами
30 апреля 2024, 05:42

Фото: istock / choochart choochaikupt

Жителя Приморского края задержали за тайное сотрудничество с организацией, подконтрольной минобороны Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя УФСБ России по региону.
В ведомстве уточнили, что мужчина установил контакт с представителем украинской националистической организации, которая признана террористической на территории Российской Федерации.

«Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края», — сообщил собеседник издания.
Возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством». Свою вину россиян признал и выразил готовность к сотрудничеству со следствием.



Ранее сообщалось, что защищавший Михаила Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

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В Колумбии девять военных погибли при крушении военного вертолета
Петро: вертолет Ми-17 разбился в штате Боливар, погибли девять военных
30 апреля 2024, 05:18

Фото: istock / camptoloma

Девять военнослужащих погибли в департаменте Боливар на севере Колумбии при крушении вертолета, снабжающего правительственные войска, которые задействованы в операции против крупнейшего наркокартеля в стране «Клан залива». Об этом проинформировал президент Колумбии Густаво Петро в соцсети Х (ранее Twitter).
«Сожалею в связи с гибелью при крушении вертолета армии девяти членов его экипажа, которые участвовали в снабжении [правительственных] войск на юге департамента Боливар в их операции против «Клан залива», — отметил президент.
На борту воздушного судна находились 6 офицеров и 3 солдата. Причина крушения пока не установлена.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала поджигателей вертолёта К-32 в Москве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#twitter
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Арестован мужчина, расстрелявший под Ростовом автомобиль с 17-летней девушкой
Под Ростовом арестовали мужчину, расстрелявшего авто с 17-летней девушкой
30 апреля 2024, 04:33

Фото: istock / 7713Photography

Суд города Цимлянска в Ростовской области арестовал мужчину, который по данным следствия, расстрелял автомобиль с людьми. В результате стрельбы погибла 17-летняя девушка. Об этом информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.
«В городе Цимлянске судом, по ходатайству следователя, в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.
Подозреваемого поместили в СИЗО до 27 июня 2024 года.

По данный следователей, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый двигался по грунтовой дороге около сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе. Оттуда он открыл огонь по проезжающему автомобилю, в котором находились 18-летний парень и его 17-летняя знакомая. С огнестрельными ранениями девушку госпитализировали в больницу, где она позже скончалась.

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#суд
#убийство
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#мужчины
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#девушка
#рф
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Защищавший Ефремова адвокат оказался при смерти после ранения на СВО
Starhit: Адвокат Ефремова Пашаев при смерти после ранения в зоне СВО
30 апреля 2024, 03:23

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев находится в критическом состоянии после ранения в зоне специальной военной операции. Об этом информирует Starhit, ссылаясь на близкого друга и помощника Пашаева.
Как утверждает источник, группа, в которой находился экс-защитник Ефремова, попала под обстрел под Угледаром в ДНР.

«Эльман и другие ребята сейчас в окружении противника, он при смерти, сильно ранен: с дрона на них сбросили снаряд, у него прострелена нога, контузия. Он в сознании, но еле говорит», — рассказал друг адвоката.
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Пашаев был лишён статуса адвоката в 2020 году из-за заявлений в СМИ. Юрист выбрал стратегию отрицания вины, пытаясь доказать, что актера Михаила Ефремова не было за рулем его собственной машины в момент смертельной аварии в Москве.

Актер заявлял, что Пашаев предлагал ему «купить свидетелей» для суда. Он отметил, что его экс-защитник уверял, что знает людей, которые смогут дать в суде необходимые показания, а именно — скажут, что не видели артиста за рулем автомобиля. В итоге Ефремова осудили на 7,5 лет лишения свободы.

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#обстрел
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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Инфоцентр: на Крымском мосту возобновили движение транспорта
30 апреля 2024, 02:33

Фото: istock / gutaper

Движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Мост был закрыт более 40 минут. Об этом проинформировал оперативный Телеграм-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 1.25 мск, не называя причин. До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд по Крымскому мосту на время закрывают в случае объявления ракетной опасности.

Кроме того, до этого жители Симферополя и Джанкоя сообщили о серии взрывов. Стоит отметить, что официальной информации по этому поводу пока не поступало.

Ранее генерала ВСУ рассмешили слова о возможном захвате Крыма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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