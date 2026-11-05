Российские таможенники сорвали международную наркотранспортировку в Киргизию
Сотрудники Федеральной таможенной службы РФ и МВД пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала незаконно переместить наркотики в Киргизию. Как сообщает пресс-служба ФТС России, правоохранители изъяли почти четыре кг запрещённых веществ стоимостью более 17 млн рублей на чёрном рынке.
Таможенники выяснили, что отправку планировала 42-летняя россиянка. Она прятала вещества в предметы повседневного обихода и через сервисы доставки передавала их к отправке. Женщину задержали.
В Москве и области сотрудники таможни обнаружили и изъяли 3,9 кг наркотиков в легковых автомобилях — в упаковках конфет, банках из-под тушёнки, скрабах для тела и других предметах. Экспертизы показали, что в изъятом содержатся гашиш и альфа-PVP.
В отношении задержанной возбудили уголовные дела по п.п. «а» и «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В результате международной операции сотрудники таможенной службы и МВД Кыргызской Республики задержали получателей груза в Бишкеке. Следственные мероприятия продолжаются.
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