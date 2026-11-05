Российские таможенники сорвали международную наркотранспортировку в Киргизию

05 ноября 2026, 11:20

ФТС и МВД задержали россиянку, готовившую отправку 3,9 кг наркотиков в Киргизию

Фото: пресс-служба ФТС России

Сотрудники Федеральной таможенной службы РФ и МВД пресекли деятельность международной преступной группы, которая планировала незаконно переместить наркотики в Киргизию. Как сообщает пресс-служба ФТС России, правоохранители изъяли почти четыре кг запрещённых веществ стоимостью более 17 млн рублей на чёрном рынке.