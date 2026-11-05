В Татарстане сошли с рельсов 11 вагонов
В Набережных Челнах сошли с рельсов 11 порожних вагонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Татарстан.
Инцидент произошёл на подъездных железнодорожных путях ООО «Железнодорожное управление» в Комсомольском районе, вблизи улицы Авторемонтной. Предварительно, вагоны сошли с рельсов во время плановых манёвровых работ в составе грузового железнодорожного состава. Пострадавших нет.
Отмечается, что этот участок железнодорожной инфраструктуры не относится к ОАО «РЖД», движение поездов на прилегающих участках не прерывалось, задержек в графике движения поездов нет.
Для ликвидации последствий схода собственник объекта сформировал восстановительную бригаду. Ремонтно-восстановительные работы планируют провести в текущие сутки. Точные причины произошедшего установит специальная техническая комиссия.
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