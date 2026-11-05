В Казани подросток выстрелил из пневматики и попал себе в глаз

05 ноября 2026, 10:52

В Казани врачи извлекли из глаза подростка пулю после выстрела из пневматики

Фото: Istock/champpixs

В Казани врачи Детской республиканской клинической больницы помогли подростку, который получил травму после стрельбы из пневматического оружия. Подробности приводит пресс-служба медучреждения.