В Казани подросток выстрелил из пневматики и попал себе в глаз
В Казани врачи Детской республиканской клинической больницы помогли подростку, который получил травму после стрельбы из пневматического оружия. Подробности приводит пресс-служба медучреждения.
В больницу обратился несовершеннолетний, который рассказал, что во время стрельбы пулька отрикошетила и попала ему в область правой орбиты. Травма потребовала хирургического вмешательства.
Операцию провёл заведующий отделением офтальмологии Фарид Гильманов. Он извлёк инородное тело размером 7 × 4,5 мм. Вмешательство прошло успешно, без осложнений. В настоящее время подросток остаётся под наблюдением специалистов.
Врач предупредил: даже небольшие пластиковые шарики и металлические пули при попадании в человека вызывают значительные повреждения. Наиболее уязвимы глаза, лицо и голова.
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