Российские туристы застряли в транзитной зоне Кувейта
Россияне оказались в затруднительном положении во время перелёта из ОАЭ в Москву. Речь идёт о рейсе J9‑335 авиакомпании Jazeera Airlines по маршруту Дубай — Москва с пересадкой в Эль‑Кувейте.
Как рассказали пассажиры в беседе с «Осторожно, новости», по расписанию самолёт должен был вылететь из ОАЭ в 16:45, однако рейс перенесли на 21:50. О задержке пассажиры узнали уже в аэропорту. Представители авиакомпании заверили, что стыковочный рейс до Москвы дождётся опоздавших.
Однако в Эль‑Кувейте выяснилось, что самолёт в Москву уже улетел. Следующий рейс в столицу России запланирован только на вечер 10 ноября.
Сейчас пассажиры вынуждены оставаться в транзитной зоне. По их словам, авиакомпания не предоставила им ни гостиничного размещения, ни ваучеров на питание. Кроме того, туристам запретили вести фото‑ и видеосъёмку. На момент публикации представители перевозчика так и не дали официальных комментариев по сложившейся ситуации.
