Российские туристы застряли в транзитной зоне Кувейта

10 ноября 2025, 00:52

Фото: istockphoto / Oleg Elkov

Россияне оказались в затруднительном положении во время перелёта из ОАЭ в Москву. Речь идёт о рейсе J9‑335 авиакомпании Jazeera Airlines по маршруту Дубай — Москва с пересадкой в Эль‑Кувейте.