Пассажирка самолета задержала рейс на два часа из-за истерики

05 ноября 2025, 19:37

Во Вьетнаме пассажиру высадили из самолета из-за истерики

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Во Вьетнаме пассажирку высадили из самолета после истерики, из-за которого рейс задержался почти на два часа. Об этом сообщает Daily Mail.