Пассажирка самолета задержала рейс на два часа из-за истерики
Во Вьетнаме пассажирку высадили из самолета после истерики, из-за которого рейс задержался почти на два часа. Об этом сообщает Daily Mail.
Конфликт начался еще в аэропорту Дананга, где женщина устроила скандал своему спутнику, обвиняя его в интересе к другим женщинам. Тем временем мужчина, наоборот, упрекал ее в неверности.
На борту самолета женщина продолжила истерику. Очевидцы засняли ее поведение на видео. На кадрах видно, как она хватает стюардессу за руку, плачет и кричит, а также просит посадить ее рядом с возлюбленным.
Экипаж расценил действия пассажирки как угрожающее безопасности полета и решил ее высадить. В итоге рейс в Гонконг, запланированный на 18:30, перенесли на 20:10. Представители авиакомпании пока никак не отреагировали на произошедшее.
Читайте также: